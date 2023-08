C'est la rentrée : retraites, éducation, inflation, taxe foncière, simplifiez-vous la vie avec Centre Presse Aveyron

Qui dit rentrée dit forcément changements. A une dizaine de jours de la rentrée 2023-2024, Centre Presse Aveyron fait le tour des nouveautés qui vont entrer en vigueur dès le mois de septembre ou d'ici la fin de l'année 2023.

Education, argent, retraites, tour d'horizon de ce qui vous attends en cette nouvelle rentrée.

Votre argent.- Une inflation de 10 % sur les fournitures scolaires en un an. C’est ce que l’UFC-Que Choisir a annoncé dans le courant de l'été alors qu'en grande surface, les prix ne semblent pas baisser.

Un contexte économique tendu qui oblige bien des familles à redoubler de vigilance sur les dépenses de rentrées pour pouvoir rester à flot, avec ou sans prime de rentrée scolaire.

En matière fiscale, préparez-vous, la "douloureuse" s'annonce salée pour la taxe foncière 2023 si vous êtes propriétaire.

Retraites.- L'application de la si décriée réforme des retraites approche. Le vendredi 1er septembre entrera en vigueur la controversée réforme des retraites plus de cinq mois après son adoption au Parlement et près de trois mois après la fin de l’une des contestations sociales les plus importants des dernières décennies. Report de l’âge légal de départ, revalorisation des petites pension, on fait le point

Education.- De l'école au lycée en passant par le collège, la rentrée scolaire 2023-2024 sera marquée par de nouveaux changements. Plan orthographe, aide aux enfants en difficultés, gratification des stages...