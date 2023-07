Livret A, assurance vie, Plan épargne logement : quel est le placement qui vous rapporte le plus ?

Attention, avant de vous précipiter, il ne faut pas s’arrêter au taux annoncé et bien prendre en compte tous les aspects des différents placements.

En 2023, les taux de rémunération des Livret A, PEL (plan épargne logement, assurance vie ont augmenté.

De bon augure pour le porte-monnaie. Mais, autant faut-il faire le bon placement. Et ce n'est pas toujours évident de s'y retrouver.

Première règle, pour se rendre réellement compte de ce que les placements peuvent rapporter, il faut prendre en compte la fiscalité de chacun. Il faut donc regarder avant de s'engager si votre placement va être soumis ou non aux prélèvements sociaux, voire à l'impôt sur le revenu.

Livret A : 3 % nets d'impôt

Ce qui change en 2023. Bonne nouvelle pour les épargnants. De mieux en mieux rémunéré, le Livret A, dont le plafond est fixé à 22 950 € devrait encore, après être passé à 3 % le 1er février, son taux le plus élevé depuis 15 ans, connaître une nouvelle hausse le 1er août 2023. Avec une hausse attendue de 4,10 %.

Toutefois, comme l'explique le site spécialisé Moneyvox, "le rendement du placement préféré des Français restera à 3 %". Un taux figé pour les 18 prochains mois.

Intérêts : A titre d'exemple, "pour 10 000 € sur un Livret A, en 2023, vous toucherez 291,70 € d'intérêts (et non 300 € car le mois de janvier reste rémunéré à 2 %)".

Les intérêts perçus sont entièrement défiscalisés.

Livret d'épargne populaire : 6 % nets d'impôt

Ce qui change en 2023. Après une nouvelle hausse à 6,10 % le 1er février 2023, le taux du LEP devait passer à 5,6 % au 1er août. Bruno Le Maire a également annoncé que le plafond du LEP sera revalorisé en octobre 2023 pour atteindre 10 000 €, contre 7 700 € actuellement.

Intérêts. Si vous atteignez le plafond, c'est-à-dire 7 700 € en 2023, vos intérêts s'élèveront à 456,61 €.

Les intérêts sont totalement défiscalisés.

Assurance vie : épargner à long terme

Pour limiter les pertes, l'assurance vie présente un avantage que n'a pas le livret A : vous pouvez investir une partie de l'argent placé sur des unités de compte (actions, pierre-papier…), pour en doper le rendement, dans les proportions qui vous conviennent selon le profil choisi (prudent, équilibré, dynamique…). Cette faculté s'inscrit dans la logique de l'assurance vie : épargner à long terme.

Ce qui change en 2023. La hausse va se poursuivre "pour atteindre jusqu'à 3 % pour les meilleurs contrats", précise Moneyvox.

Intérêts. "La rémunération du support sans risque de l'assurance vie, le fonds en euros, s'est remise à grimper : 1,91 % selon l'estimation définitive contre 1,30 % en 2021".

Livret jeune : net d'impôt

Ce qui change en 2023. Le taux du Livret A est fixé à 3 % depuis le 1er février 2023, celui du livret jeune varie entre 3 % et 4 % pour l'année 2023.

Intérêts. Ils sont décidés librement par les organismes bancaires. Toutefois, l'obligation légale prévoit que le taux doit nécessairement être égal ou supérieur à celui du Livret A.

Aussi, les intérêts sont compris entre 1 % et 2 %. Le livret jeune est plafonné à 1 600 € et réservé aux 12-25 ans.

PEL : au moins 2 % avant impôt

Ce qui change en 2023. Et pour les plus rétifs au risque, il pourra être payant de vous tourner vers le Plan épargne logement, rémunéré à 2 %, avec une garantie de taux de 10 ans.

Comme le rappelle Moneyvox, ouvrir un Plan épargne logement permet de bloquer un taux de 2 %, avant impôt, en 2023.

Si vous envisagez des travaux de rénovation énergétique, le ministre de l'Economie a annoncé qu'il sera dès 2024 "possible de débloquer la somme nécessaire de son PEL sans avoir à le clôturer".

Intérêts. Tout dépend du Plan épargne logement souscrit. Le taux est fixé à 1 % mais certains placements sont plus anciens et bénéficient d'une rémunération à 2,5 % voire à plus de 3 % bruts.