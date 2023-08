Rentrée des classes 2023 : écoles, collèges, lycées, tout ce qui change dès le 4 septembre

Dans douze jours, ce sera l'heure de la rentrée des classes. Le 4 septembre, des millions d'élèves reprendront le chemin des classes. Une rentrée scolaire qui sera accompagnée par de nombreux changements.

Qui dit rentrée des classes dit aussi changements. A une dizaine de jours de la reprise des cours, on fait le tour des principales nouveautés qui vont impacter le quotidien des élèves.

Écoles : le plan orthographe

L'ancien ministre de l'Education nationale, Pap Ndiaye (Gabriel Attal est désormais le nouveau ministre à la suite du remaniement) avait annoncé en janvier, le lancement, à la rentrée scolaire de 2023-2024, un plan orthographe à l'école primaire. Destiné aux élèves de CM1 et CM2.

Concrètement, l'enjeu est "de renforcer la maîtrise des savoirs fondamentaux (lire, écrire, compter) et pallier la dégradation substantielle du niveau en orthographe".

Les statistiques montrent en effet que plus d’un quart de ces élèves (27 %) n’ont pas le niveau attendu en français à l’entrée au collège, en 6e.

Aussi, deux heures d’écriture et de lecture par jour minimum pour les élèves de CM1 et CM2, ainsi que la lecture hebdomadaire d’au moins deux textes longs (plus de 1 000 mots) sont instaurées.

Écoles : des évaluations en mathématiques

Les élèves de CM1 passeront des évaluations nationales en français et en mathématiques. Cela permettra de donner des repères pédagogiques aux enseignants et de pallier plus rapidement les difficultés repérées.

Écoles : un soutien renforcé

Du soutien renforcé sera aussi proposé pour les élèves en difficulté.

Collèges : soutien et devoirs faits

Du changement, aussi, à prévoir du côté des collèges. Avec, pour commencer, le dispositif devoirs faits, existant sur la base du volontariat, qui devient obligatoire pour les nouveaux élèves. Objectif : "fournir davantage d’autonomie aux élèves et de réduire les inégalités devant les apprentissages, notamment pour le français et les mathématiques".

Collèges : Approfondir le français et les mathématiques

Les élèves de 6e vont bénéficier de séances de consolidation et d'approfondissement en français et en mathématiques. Elles seront assurées par les professeurs des écoles.

Collèges : remplacement des enseignants et sport

Le gouvernement s'engage à renforcer le remplacement des professeurs absents. Ce, afin, de ne plus pénaliser les élèves et assurer les heures d'enseignement prévues.

Autre nouveauté, l'extension du pass Culture en 6e et 5e ainsi que la systématisation de deux heures de sport hebdomadaires.

Pendant les vacances scolaires, des stages de réussite sur la base du volontariat seront mis en place pendant les vacances scolaires.

Lycées : le retour des mathématiques obligatoires

Les lycéens n'échapperont pas aux changements.

Les mathématiques seront à nouveau obligatoires en classe de première. Concrètement, les lycéens de filière générale qui ne choisiront pas la spé-maths en première auront 1 h 30 de mathématiques en plus par semaine, dans le cadre de l’enseignement scientifique du tronc commun.

La rentrée des lycéens sera notamment marquée par la réforme du lycée professionnel pour laquelle Emmanuel Macron en avait dévoilé les grandes lignes au mois de mai.

Une gratification sera mise en place par l'Etat. Les stagiaires de seconde seront rémunérés à hauteur de 50 € par semaine (ou première année de CAP). En première (ou en deuxième année de CAP) et en terminale, les lycéens toucheront respectivement 75 € et 100 €.