Enseignants : entre la revalorisation des salaires et le pacte enseignant, combien allez-vous toucher à partir du 1er septembre ?

C'est ce vendredi 1er septembre 2023 que la revalorisation du salaire des enseignants promise par Emmanuel Macron entre en vigueur.

Selon leur profil, les enseignants, vont à partir de ce vendredi 1er septembre, gagner entre 125 € et 250 € nets par mois. C'était une promesse prise par le président Emmanuel Macron avant l'été lors d'un déplacement dans l'Hérault pour la rentrée scolaire 2023-2024.

Garantir un salaire minimum net par mois de 2 000 €

L'enjeu était de garantir un salaire minimum de 2 000 € net par mois à tous les enseignants titulaires en début de carrière.

De quelle hausse parle-t-on ?

Les augmentations reposent essentiellement sur la revalorisation de l'indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves (prime Isae) attribuée aux professeurs des écoles ainsi que la revalorisation de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves (Isoe) pour les enseignants des collèges et lycées.

Autre nouveauté, l'augmentation du point d'indice de la fonction publique, entrée en vigueur au 1er juillet, et celle de la prime d'attractivité concernant les 15 premières années de carrière. Les deux sont incluses dans ces revalorisations.

Les enseignants titulaires

Comme le rapporte Capital qui a répertorié toutes les données, un professeur des écoles nouvellement titularisé en classe normale, échelon 2, percevra 2 102 € nets par mois à partir de ce 1er septembre. Ce qui correspond à une hausse de 178 € de plus que les personnes titularisées l'année dernière.

La rémunération sera la même pour un enseignant de collège ou lycée récemment titulaire. En ce qui le concerne, l'augmentation par rapport à ses prédécesseurs, elle sera, elle, de 174 €.

Si les professionnels interviennent en réseau d'éducation prioritaire (REP+), le salaire mensuel peut grimper jusqu'à 2 466 € nets.

Les enseignants en lycée professionnel

Un professeur principal en lycée professionnel, classe normale, échelon 4, pourrait percevoir jusqu’à 804 € de hausse s’il s'engage sur le pacte enseignant (lire encadré).

Qu'est-ce que le pacte enseignant ? Le pacte enseignant, qui divise la communauté éducative, prévoit une hausse salariale correspondant à l'acceptation de nouvelles missions. Parmi elles, accepter de faire des remplacements de courte durée en cas d'absence d'un enseignant, cheval de bataille du ministère de l'Education, enseigner une activité optionnelle, accompagner des élèves dans la suite de leur parcours, animer le lien entreprise-école, accompagner des collégiens dans la découverte des métiers et de la voie professionnelle, animer des stages de réussite pendant les vacances ou dispenser du soutien en en français et en mathématiques...

Concrètement, sans le pacte enseignant, il touchera + 239 € qui correspondent à la revalorisation générale des salaires des enseignants sans contrepartie. Auxquels s'ajouteraient 565 € nets supplémentaires avec le pacte enseignant.

Les enseignants expérimentés en collège et lycée

Autre exemple, concernant cette fois-ci, un enseignant de collège ayant 17 ans de carrière (classe normale, échelon 8) et effectuant une heure supplémentaire.

Le montant de sa revalorisation salariale est moins important : 126 €, faisant passer son salaire net mensuel à 2 480 €. Avec le pacte enseignant, ce dernier pourrait accroître sa paye s'il effectue des remplacements de courte durée, s'il participe au dispositif Devoirs faits et à la coordination de l’orientation. Dans ce cas-là, il toucherait 283 € supplémentaires, ce qui portera son salaire mensuel à 2 763 € net.

Pour un enseignant en lycée, avec par exemple, 27 ans de carrière derrière lui (hors classe, échelon 3), un professeur certifié exerçant en lycée gagnera 131 € de plus par mois. Son salaire atteindra alors 2 776 € nets par mois.

Avec le pacte enseignant, il peut espérer toucher 188 € de plus, portant sa rémunération mensuelle nette à 2 964 €.

Un professeur des écoles avec sept ans de carrière

Au 1er septembre, les enseignants en primaire ou maternelle ayant sept ans d'expérience toucheront 251 € nets de plus grâce à la hausse du point d'indice, de la prime Isae et de la prime d'attractivité.

283 € supplémentaires sont conditionnés à la signature du pacte enseignant.