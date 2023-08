Réforme des retraites : âge de départ, carrières longues... quels changements pourraient vous impacter dès le 1er septembre ?

Les premières mesures de la réforme des retraites vont entrer en vigueur ce vendredi 1er septembre. Voici ce qu'il faut savoir de leurs effets immédiats.





De nombreux Français s'interrogent sur la réforme des retraites et ses nombreux changements qui entreront en vigueur le 1er septembre prochain. Voici les changements immédiats qui pourraient vous impacter, en fonction de votre situation.

Âge légal de départ à la retraite

La mesure phare, le recul de l’âge légal de départ. Celui-ci va progressivement passer de 62 ans à 64 ans d'ici à 2030, pour les personnes nées à partir du 1ᵉʳ septembre 1961.

L’âge légal de départ sera ensuite fixé à 64 ans pour les personnes nées à partir du 1er janvier 1968. Par ailleurs, la durée d’assurance pour avoir une retraite à taux maximum est de 43 ans, soit 172 trimestres pour les générations nées à partir de 1965.

Des modifications pour les carrières longues

Comme l’explique le site de l’Assurance retraite, il existe désormais 4 bornes d’âge pour partir à la retraite plus tôt. Il faut aussi avoir le nombre de trimestres requis pour y avoir droit.

Il sera donc possible de partir à la retraite :

- à 58 ans si on a commencé à travailler avant 16 ans,

- à 60 ans si on a commencé à travailler avant 18 ans,

- à 62 ans si on a commencé à travailler avant 20 ans,

- à 63 ans si on a commencé avant 21 ans.

L’augmentation du montant de la retraite minimale

Pour ceux qui ont travaillé toute leur vie, le montant minimum pour une carrière complète à compter du 1er septembre 2023 sera rehaussé à 848 € brut. Pour les personnes qui partiront en retraite à partir de cette date, la retraite minimale augmentera au maximum de 100 € brut par mois. Quant aux retraités qui sont partis avant le 1er septembre 2023, ceux qui ont au moins 120 trimestres cotisés et une retraite au taux maximum, verront aussi leur pension augmenter de 100 € brut par mois.

Des trimestres supplémentaires pour les aidants

Dans le cadre de la réforme des retraites, il y a des nouveautés pour les aidants. "Les personnes qui s’occupent d’un proche pourront bénéficier de trimestres, même s’ils réduisent leur temps de travail. Le taux d’incapacité de la personne aidée pourra être inférieur à 80 % et le proche aidé ne devra pas nécessairement avoir de lien familial avec la personne aidante", explique le site de l’Assurance Retraite.

Des droits à une surcote parentale

Le site de l'Assurance Retraite explique aussi que "Les personnes bénéficiant d’au moins un trimestre de majoration de durée d’assurance pour enfants (maternité, adoption, éducation, enfant handicapé, congé parental) et justifiant de la durée d’assurance requise pour l’obtention du taux maximum à 63 ans pourront s’ouvrir des droits à surcote dès cet âge".