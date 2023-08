Retraités : faites-vous partie des 700 000 personnes dont la pension augmentera à partir du 1er septembre ?

Après des mois de mobilisation historique en France, la réforme des retraites entre en vigueur dès le 1er septembre 2023.

Ce qui change avec la réforme au 1er septembre 2023 La mesure phare, le recul de l’âge légal de départ. Celui-ci va progressivement passer de 62 ans à 64 ans d'ici à 2030, pour les personnes nées à partir du 1ᵉʳ septembre 1961. L’âge légal de départ sera ensuite fixé à 64 ans pour les personnes nées à partir du 1er janvier 1968. Par ailleurs, la durée d’assurance pour avoir une retraite à taux maximum est de 43 ans, soit 172 trimestres pour les générations nées à partir de 1965.

La suppression de quatre régimes spéciaux (RATP, industries électriques et gazières (IEG), clercs et employés de notaires (CRPCEN) et Banque de France pour les nouveaux embauchés à partir du 1er septembre 2023

Les carrières longues prises en compte

On y est. La réforme des retraites tant décriée et qui a engendré des mois de grève et de rassemblements en France, sera appliquée dans sa nouvelle forme à compter du 1er septembre 2023.

Avec, d'entrée de jeu, des changements. L'une d'elle, particulièrement attendue, est la revalorisation de certaines pensions.

A combien s'élève la revalorisation ?

La revalorisation des pensions minimales pour les nouveaux retraités fait partie des points de la réforme des retraites. Ces décrets revalorisent le minimum de pension à hauteur de 100 € brut par mois pour les personnes partant en retraite à compter du 1er septembre 2023.

Qui est concerné ?

"Environ 200 000 nouveaux retraités en bénéficieront chaque année, soit environ un départ sur quatre", précise le ministère du Travail.

Cela représente au total 1,7 million de retraités.

Elle concerne les salariés, les artisans-commerçants ainsi que les agriculteurs qui auront travaillé toute leur vie au SMIC avec une carrière complète à temps plein.

Et pour les actuels retraités ?

Une revalorisation des pensions minimales est également prévue pour ceux partis à la retraite avant le 1er septembre 2023.

Quand ?

Les premiers concernés, soit 700 000 personnes, verront leur pension augmenter à partir du mois de septembre. Pour le million de retraités restants, l’application de la revalorisation devrait avoir lieu ultérieurement au printemps 2024, "avec effet rétroactif au 1er septembre 2023”, en raison d'un parcours professionnel est plus compliqué à reconstituer.

"Cette différence temporelle dans le versement de la valorisation s’explique par le travail d’analyse nécessaire afin de déterminer les personnes qui y ont droit", explique le ministère.

Ce qui change

Le site du Service Public indiqué que le minimum de pension sera désormais indexé sur le SMIC en France et non plus sur l’inflation.

Où trouver le simulateur officiel ? Pour calculer le plus précisément possible la pension à laquelle vous aurez le droit à l'âge légal, à l'âge du taux plein ou à vos 67 ans, le simulateur officiel disponible sur Info-Retraite.fr est la source la plus fiable, puisque ce serveur a accès aux données collectées par les différents régimes : non seulement l'Assurance retraite (régime de base) mais aussi les régimes complémentaires, à commencer par le plus important d'entre eux, l'Agirc-Arrco.

Les décrets sur la revalorisation des pensions minimales ont été publiés dans le courant du mois d'août.