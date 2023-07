Réformes des retraites : la suppression de plusieurs régimes spéciaux actée dans le Journal officiel

Plusieurs décrets actent la fin des principaux régimes spéciaux ce dimanche, à un mois de l'application de la réforme des retraites.

La réforme des retraites doit entrer en vigueur dans tout juste un mois. Ce dimanche 30 juillet 2023, de nouveaux décrets sont parus au Journal officiel, cette fois relatifs à la suppression des principaux régimes spéciaux : de la RATP, des industries électriques et gazières, des clercs et employés de notaires, et de la Banque de France.

Il est donc acté désormais que les nouveaux embauchés, au 1er septembre 2023, seront affiliés au régime général de retraite. Pour les salariés actuellement en poste, ils restent affiliés à leur régime spécial mais vont rester concernés par les modifications apportées par la réforme. Dès le 1er janvier 2025, l'âge légal de départ va être progressivement relevé de deux ans. La durée d'assurance requise pour bénéficier d'un taux plein va aussi s'allonger.

Le ministère du Travail rappelle cependant que les âges d'annulation de la décote restent inchangées dans les régimes de la RATP et des industries électriques et gazières.

Aussi, le dispositif des carrières longues est adapté pour les régimes spéciaux qui disparaissent. Cela autorise un départ anticipé à la retraite à 58 ans (si vous avez commencé à travailler à 16 ans), 60 ans (si vous avez commencé à 18 ans), 62 ans (si vous avez commencé à 20 ans) et 63 ans (si vous avez commencé à 21 ans).

Des régimes spéciaux survivent

Les régimes de retraite qui répondent à "des sujétions spécifiques" ne sont pas concernés. Cela vaut pour les régimes autonomes comme dans les professions libérales et les avocats. Ne sont pas concernés non plus les marins, les employés de l'Opéra de Paris et de la Comédie Française.