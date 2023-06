La Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees) a publié ce vendredi 16 juin son édition 2023 consacrée aux retraités et à leur retraite. Il y dresse notamment le montant moyen de la retraite par département. Tout en haut il y a la région parisienne, et tout en bas...



La Drees a publié ce vendredi 16 juin son étude annuelle sur la retraite et les retraités, portant sur l'année 2021. Dans cette édition riche en données, on peut noter entre autres choses qu'un Français sur quatre, soit 25 % de la population, est un retraité "de droit direct", soit 17 millions de personnes, et que malgré une augmentation des pensions, le pouvoir d'achat des retraités a baissé de 1,3%.

Retraites "riches" et retraites "pauvres"

Autre indication, le montant moyen de la retraite est de 1 531 € brut en France, avec des disparités souvent fortes suivant les départements. Ce sont évidement dans les départements les plus urbanisés, Paris en tête, que le montant moyen de la retraie est le plus, alors que dans les départements plus ruraux on relève une retraite plus modeste, parfois à moins de 1300 € brut par mois. Avec quelques exceptions, comme la Creuse, plus "riche" département rural en la matière où le montant de la retraite avoisine la moyenne nationale (1 520 € brut), ou encore la Seine-Saint-Denis, plus "pauvre" département urbain avec 1 450 € brut. Sans surprise aussi, souligne le site MoneyVox, les départements où le montant moyen de la retraite est le plus élevé sont sensiblement identiques à ceux dont le salaire moyen est le plus haut.

Midi Libre note lui que la région parisienne réalise le Top 5 national des retraites les plus "riches" :

Paris : 2 046 euros brut par mois Yvelines : 2 006 euros brut par mois Hauts-de-Seine : 1 992 euros brut par mois Essonne : 1 812 euros brut par mois Val-de-Marne : 1 726 euros brut par mois.

En bas de classement, à moins de 1 300 € brut (ou 1 181 € net environ), on retrouve les 7 départements suivants, dont trois sont situés en Occitanie :

90e. Gers : 1 294 € brut par mois

1 294 € brut par mois 91e. Cantal : 1287 € brut par mois

92e. Aveyron : 1 286 € brut par mois

: 1 286 € brut par mois 93e. Mayenne : 1 280 € brut par mois

94e. Lot-et-Garonne : 1 275 € brut par mois

95e. Tarn-et-Garonne : 1 269 € brut par mois

: 1 269 € brut par mois 96e. Doubs : 1 256 € brut par mois

A noter que les départements se situant au-dessus de la moyenne nationale sont plus rares que ceux qui se trouvent au-dessous.

Voici la carte interactive du montant moyen de la retraite par département. Pour calculer la retraite moyenne en euros net en trois clics, rendez-vous ici.