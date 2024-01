Chômage : pourquoi les personnes qui touchent l'Allocation spécifique de solidarité vont-elles être pénalisées pour la retraite ?

Au cours de son discours de politique générale, ce mardi 30 janvier 2024, le Premier ministre Gabriel Attal a annoncé la suppression de l’allocation spécifique de solidarité (ASS) pour les chômeurs en fin de droits.



Lors de son discours de politique générale devant l'Assemblée nationale ce mardi 30 janvier 2024, Gabriel Attal a développé sa vision pour la France, sur le plan économique et social, avec en ligne de mire, "le plein-emploi". Et pour y parvenir le Premier ministre veut s'employer à traquer et "combattre les trappes à inactivité" qui empêcheraient la réalisation de cet objectif.

Pourquoi Gabriel Attal veut-il supprimer l'ASS ?

Une aide "qui prolonge l’indemnisation du chômage et qui permet, sans travailler, de valider des trimestres de retraites. […] Nous considérons que la retraite doit être le fruit du travail, et donc nous proposerons la bascule de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) au revenu de solidarité active (RSA) et la suppression de cette allocation", a-t-il ainsi annoncé".

Qu’est-ce que l’ASS ?

Au total, entre 320 000 et 350 000 personnes touchent l'ASS - il faut pour cela avoir travaillé au moins cinq ans pendant les 10 années précédentes. Son montant est de 18,17 € par jours, soit environ 550 € par mois. Elle peut être perçue durant 6 mois, renouvelable. Cette allocation aide surtout les seniors : plus d'un bénéficiaire sur deux (57%) est âgé de 50 ans ou plus.

L’ASS permet aussi le cumul avec d’autres revenus, à condition de ne pas dépasser le plafond de ressources mensuel de 1 998,70 € pour un couple.

Le plafond de ressources pour un couple éligible au RSA est lui plus de deux fois inférieur (911,63 €).

Quelle est la différence entre l'ASS et le RSA ?

À la place de l'ASS, l'allocataire touchera le RSA (Revenu de solidarité active), dont le montant est de 607,75 € ( 635,75 € à partir du 1er avril). Si le montant est supérieur à celui de l"ASS, en revanche, le RSA n'ouvre aucun droit à la retraite. L'ASS permet de valider un trimestre de retraite tous les 50 jours d'indemnisation. Or, pour avoir la meilleure retraite possible, il faut avoir le taux plein, qui s'atteint avec un certain nombre de trimestres (selon l'année de naissance). Sans le bon nombre de trimestres, l'allocataire est pénalisé par une décote sa retraite. Par ailleurs, l'ASS permettait aussi de gagner des points auprès du régime de retraite complémentaire Agirc-Arrco.

Quand sera supprimée l'ASS ?

À ce stade, le gouvernement n’a pas dévoilé de calendrier précis concernant la suppression de l’ASS. Au regard de la déclaration de Gabriel Attal, ce mardi 30 janvier 2024, il se pourrait bien que celle-ci passe par un texte soumis au Parlement.