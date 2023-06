Un rapport du Conseil d'orientation des retraites (COR) estime que le système de retraites restera déficitaire d’ici 2030, alors que le gouvernement estimait qu'avec sa réforme controversée, celui-ci devait retrouver l'équilibre à cette date. On décrypte.



"Durablement en déficit" : c'est ce que dit un nouveau rapport du COR qui doit être publié ce jeudi 22 juin. Autrement dit, le système de retraites va rester déficitaire en 2030, date à laquelle il devait revenir à l'équilibre grâce à la réforme des retraites adoptée sans vote contre la rue et l'opinion publique. Sa mesure la plus controversée, le report de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans (doublé à l'accélération de l'augmentation de la durée de cotisation) était selon le gouvernement l'outil indispensable pour retrouver cet équilibre à l'horizon 2030, alors qu'à cette date, le déficit était estimé à 13,5 milliards d'euros sans la réforme.

Mais le rapport délivré par le COR met à bas cet argument, puisque selon celui-ci, malgré une amélioration de la situation des régimes de retraites, ces derniers resteraient globalement déficitaires en 2030, et "durablement", "au moins jusqu'en 2070". Concrètement, cette réforme des retraites table sur des économies de 15 milliards par an, grâce au report de l'âge légal à 64 ans qui va réduire les dépenses liées aux retraites, relate le Huffington Post. Mais dans un même temps, note le rapport du COR, les recettes vont aussi diminuer, notamment avec les diminutions d’effectifs et les restrictions de salaires chez les fonctionnaires. Résultat : en 2030, les systèmes de retraites seraient encore en déficit de 2,2 points de PIB, soit environ plus de 5 milliards d'euros (valeur 2022), note Libération.

Il fallait faire plus ?

Ce rapport a réveillé les opposants à la réforme des retraites : pour l'ex-secrétaire général de la CFDT Laurent Berger par exemple, "il montre que cette réforme était injuste". Côté gouvernement, les réactions sont disparates : si le député Renaissance fustige le rapport du COR, pour qui "les 15 milliards d’euros par an d’économies de la réforme actuelle ne suffiront pas. Quelle farce". Mais le ton est plus mesuré chez Bruno Le Maire comme chez Olivier Dussopt. Le rapport dévoile également qua sans la réforme, le déficit du système de retraites serait plus important qu'estimé en 2030, de l'ordre de 20 milliards d'euros. Par conséquent, les ministres de l'Economie et du Travail se réjouissent de la mise en place de cette réforme, qu'ils estiment "nécessaire", voire indispensable". Bruno Le Maire a toutefois reconnu qu'en 2030 " il y aura un sujet de financement (pour ramener les retraites à l'quilibre, NDLR) mais beaucoup moins important que ce qu’il aurait été si nous n’avions pas fait la réforme". Alors que le 20 mars, rappelle Ouest France, ce même Bruno Le Maire déclarait : "Je garantis qu'en 2030, le régime des retraites sera à l'équilibre financier".

2030, un voeu pieu

Avant ce rapport, cette date de retour à l'équilibre avait déjà été battue en brèche. Le 17 mars, soit un mois avant l'adoption de la réforme, BFMTV notait que le retour à l'équilibre en 2030 aurait du mal à se faire, du simple fait des concessions accordées par le gouvernement pour s'assurer le vote des députés républicains. Heureusement pour l'exécutif, ce vote n'a pas eu lieu...

Quelques jours après le non-vote, l'institut Rexecode a étudié l'impact potentiel de cette réforme sur les comptes des régimes de retraite et sur les comptes publics. Résultat : l'effet de la réforme des retraites sera "limité", avec "un déficit du système de retraites demeurant entre 0,2 et 0,6 point de PIB en 2030". Il n'y aurait que les retraites complémentaires du privé qui attendraient l'équilibre, selon l'institut.

La promesse faite par le gouvernement de retrouver un système des retraites à l'équilibre en 2030, pour justifier sa réforme, risque fort de ne pas être tenue...