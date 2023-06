Complémentaire Agirc-Arrco : pourquoi le malus de 10 % pourrait être supprimé grâce à la réforme des retraites

L'entrée en vigueur de la réforme des retraites au 1er septembre prochain pourrait sonner la disparition du malus de 10 % Agirc-Arrco. Une conséquence positive pour les futurs retraités du privé.

À l'occasion de l'entrée en vigueur de la réforme des retraites le 1er septembre 2023, les salariés du privé pourraient avoir une bonne surprise. En effet, la décote de 10 % activée durant trois ans sur la pension complémentaire Agirc-Arrco pourrait bien être supprimée lors de l'instauration de la nouvelle réforme, indique sur son site l'association des consommateurs UFC-Que Choisir.

Une incitation à travailler plus longtemps

Le malus Agirc-Arrco de 10 % concerne depuis 2019 les salariés du privé qui prennent leur retraite à taux plein. Il s'applique pour une durée de trois ans au maximum et s'arrête dans tous les cas à 67 ans, y compris si la durée de trois ans n'a pas été atteinte.

Cette minoration est, toutefois, annulée s’ils décident de décaler leur départ à la retraite d’au moins un an.

Des discussions en juin ou septembre pour statuer sur le sort du bonus-malus

Mais avec la réforme des retraites qui repousse l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans, ce malus pourrait être remis en cause. Il n'y aura plus vraiment d'utilité à inciter les salariés du privé à travailler plus longtemps puisque la loi l'imposera.

Les organisations patronales et les syndicats de salariés qui gèrent l'Agirc-Arrco devront donc décider de l'avenir de ce malus. Les discussions entre les différentes parties prenantes devraient se tenir en juin ou en septembre.

Si la suppression du malus semble faire consensus, nul ne sait cependant si le bonus sera maintenu. Il s'agit de la même mécanique, le salarié se voit octroyer une bonification durant un an de 10 % sur sa retraite complémentaire s'il travaille deux ans de plus après le taux plein. La majoration grimpe à 20 % pour un report de trois ans et 30 % pour quatre ans.