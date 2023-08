Réforme des retraites au 1er septembre : est-ce que ce sont les 25 dernières ou meilleures années qui comptent dans le calcul de votre pension ?

Si vous êtes proche de la retraite et prêt à en faire la demande, sachez que ce ne sont pas les 25 dernières années, mais bien les 25 meilleures qui seront en prises en compte pour calculer le montant de votre future pension.



Dès que l’on commence à travailler, on cotise pour sa retraite afin d’obtenir une pension plus ou moins importante. Bien sûr, son montant varie en fonction de nombreux critères, et celui-ci n’est jamais le même d’une personne à l’autre.

Dans tous les cas, le calcul du montant de la pension de retraite se base sur les 25 meilleures années de la carrière.

"Votre revenu annuel moyen est la moyenne des salaires bruts sur lesquels vous avez cotisé à l’Assurance retraite pendant les 25 années les plus avantageuses de votre carrière", est-il précisé sur le site du Service public. Autrement dit, ce ne sont pas forcément les 25 dernières années qui comptent, mais bien les meilleures. S’il y a cette confusion, c’est parce qu’on part souvent du principe qu’on touche un salaire plus important en fin de carrière - même si ce n’est pas toujours le cas, tout dépend en effet du parcours professionnel de chacun.

Cette règle des 25 meilleures années de la carrière avantage les personnes dont le salaire a augmenté rapidement au cours de leur vie professionnelle. En revanche, si l’ensemble des salaires était pris en compte, cela pourrait faire considérablement baisser la plupart des pensions de retraite - ce qui avait été évoqué dans le cadre des débats autour de la réforme des retraites.

Selon ceux qui sont pour le système des 25 années les plus avantageuses de la carrière, celui-ci permet de protéger les futurs retraités des aléas de leur vie professionnelle, comme des périodes de chômage ou de travail à temps partiel.

Que se passe-t-il si vous avez travaillé moins de 25 ans ?

"Votre revenu annuel moyen est égal à la moyenne de vos salaires bruts durant ces années de travail", d’après Service public.

Comment calculer sa pension de retraite ?

Pour calculer votre pension de retraite, il faut procéder de cette manière, selon le site de Service public : revenu annuel moyen x Taux de la pension x (Votre durée d’assurance à l’Assurance retraite / Durée d’assurance pour obtenir une pension à taux plein)

Le revenu annuel moyen correspond à "la moyenne des salaires bruts sur lesquels vous avez cotisé à l’Assurance retraite pendant les 25 années les plus avantageuses de votre carrière", comme on peut le lire sur le site.