Retraités : faites-vous partie des 1,7 million de personnes dont la pension va augmenter à partir de ce lundi 9 octobre ?

Certains retraités actuels qui touchent une petite pension, à savoir le minimum contributif majoré, vont voir cette même pension progresser à compter de ce 9 octobre 2023. Dans les faits, c'est la pension de base versée par l'Assurance retraite (Cnav ou Carsat) qui profite de ce coup de pouce pouvant aller de 1 à 100 € brut par mois selon les cas.

Ce qui change depuis le 1er septembre avec la réforme des retraites La mesure phare, le recul de l’âge légal de départ . Celui-ci va progressivement passer de 62 ans à 64 ans d'ici à 2030, pour les personnes nées à partir du 1ᵉʳ septembre 1961. L’âge légal de départ sera ensuite fixé à 64 ans pour les personnes nées à partir du 1er janvier 1968. Par ailleurs, la durée d’assurance pour avoir une retraite à taux maximum est de 43 ans, soit 172 trimestres pour les générations nées à partir de 1965.

La suppression de quatre régimes spéciaux (RATP, industries électriques et gazières (IEG), clercs et employés de notaires (CRPCEN) et Banque de France pour les nouveaux embauchés à partir du 1er septembre 2023

Les carrières longues sont prises en compte

La revalorisation de certaines pensions minimales pour les nouveaux retraités fait partie des points de la réforme des retraites. Un décret revalorise le minimum de pension à hauteur de 100 € brut par mois pour les personnes partant en retraite à compter du 1er septembre 2023

Avec la réforme des retraites entrée en vigueur le 1er septembre 2023, au total, c'est 1,8 million de retraités, qui à compter de ce lundi 9 octobre 2023, vont pouvoir bénéficier de la revalorisation annoncée de 100 € promise par le gouvernement. Mais surtout annoncée dans la nouvelle réforme.

Toutefois, attention, tous les retraités ne sont pas concernés. On fait le point.

Qui est concerné ?

Ce sont les retraités éligibles au minimum contributif. Autrement dit, le minimum contributif est le minimum de pension en dessous duquel les Français qui ont le nombre de trimestres nécessaires pour une retraite à taux plein (ou l'âge du taux plein automatique, 67 ans) ne peuvent pas descendre.

Son montant de base actuel est de 684 € et son montant majoré, pour ceux qui ont cotisé au moins 120 trimestres, est de 757 €.

Quelles sont les conditions pour bénéficier de cette revalorisation ?

Il faut avoir eu une carrière complète (tous les trimestres requis selon votre génération) ou le taux plein automatique



Il faut disposer d'au moins 120 trimestres réellement cotisés

À combien s'élèvent le minimum contributif et le minimum contributif majoré ?

Avec la réforme, le minimum contributif passe de 684 € à 709 euros et le minimum contributif majoré passe de 757 € à 847 €.

Qui est concerné par le virement de ce 9 octobre ?

Celles et ceux qui touchent actuellement le minimum contributif majoré, c'est-à-dire une extension du minimum contributif réservé aux personnes qui ont cotisé 120 trimestres ou plus



Pour faire partie de la première vague, ce lundi 9 octobre, il faut être parti à la retraite entre avril 2009 et décembre 2022 , précise la Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav).



, précise la Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav). Au total, ce sont 700 000 personnes qui sont concernées par ce premier versement

Et si vous êtes à la retraite depuis le 1er septembre 2023 ?

Moneyvox a réalisé une simulation. Voici la revalorisation des montants du minimum de la retraite personnelle (MiCo) pour les retraites prenant effet depuis le 1er septembre 2023.

Ce qui change pour les personnes à la retraites à partir du 1er septembre 2023. Illustration - Pixabay

Quel est le plafond à ne pas dépasser ?

Comme le rappelle Notre Temps, "votre pension totale, c'est-à-dire votre pension de base et votre pension complémentaire ne doit pas dépasser 1 309 €, soit le montant maximal du minimum contributif, sans quoi, elle sera écrêtée pour ne pas dépasser ce montant".

Quelles sont les démarches à effectuer ?

Un courrier a été adressé à chaque retraité concerné. Aucune démarche n'est à effectuer. Néanmoins, ce 9 octobre, RTL révèle qu'un couac lié à une erreur informatique s'est produit.

Comme l'expliquent nos confrères, certains retraités ont reçu le fameux courrier pendant l'été leur annonçant la bonne nouvelle de l'augmentation.

Une bonne nouvelle de courte durée puisqu'en se penchant de plus près, certaines personnes concernées se sont aperçues qu'elles dépassaient en réalité le plafond de quelques euros. Après avoir prévenu leur caisse de retraite, la Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav) a constaté le bug informatique. Un nouveau courrier va donc être envoyé aux personnes qui vont toucher par erreur cet argent qu'elles devront rembourser.

Quand sont prévus les autres versements ?

Ils vont s'échelonner jusqu'en septembre 2024. Le ministère du Travail indique que l’application de la revalorisation devrait avoir lieu ultérieurement au printemps 2024, "avec effet rétroactif au 1er septembre 2023", en raison d'un parcours professionnel plus compliqué à reconstituer.

"Cette différence temporelle dans le versement de la valorisation s’explique par le travail d’analyse nécessaire afin de déterminer les personnes qui y ont droit", explique le ministère.

Le simulateur officiel pour vos calculs

Où trouver le simulateur officiel ?

Pour calculer le plus précisément possible la pension à laquelle vous aurez le droit à l'âge légal, à l'âge du taux plein ou à vos 67 ans, le simulateur officiel disponible sur Info-Retraite.fr est la source la plus fiable, puisque ce serveur a accès aux données collectées par les différents régimes : non seulement l'Assurance retraite (régime de base) mais aussi les régimes complémentaires, à commencer par le plus important d'entre eux, l'Agirc-Arrco.