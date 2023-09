Augmentation des petites retraites : quels sont les nouveaux montants à partir d’octobre 2023 ?

Un peu moins de 2 millions de retraités vont voir leurs petites retraites augmenter au début du mois d’octobre. Si vous en faites partie, combien allez-vous toucher ?

Environ deux millions de retraités vont bénéficier dès ce mois d'octobre 2023 de la revalorisation des petites pensions, annoncée par le gouvernement depuis quelques mois. "Le minimum contributif va être augmenté de 100 € dès septembre", avait déclaré l’Elysée.

En effet, la loi de financement rectificative de la sécurité sociale (LFRSS) va permettre l’indexation du montant du minimum contributif et de la pension majorée de référence sur le Smic. Le montant du minimum contributif est fixé à 684,14 € par mois jusqu’à la fin de l’année.

Pour qui et quand ?

Certains bénéficiaires toucheront au maximum 100 € brut par mois de plus. Mais pour cela, il faut qu’ils aient cotisé au moins 120 trimestres relate la rédaction du Particulier. Les retraités qui totalisent moins de 120 trimestres percevront, eux, un bonus pouvant atteindre 25 € par mois. En moyenne, la hausse des petites retraites s’élèvera à 56 € par mois. Les retraités partis avant le 1er septembre 2023 et dont le départ est récent toucheront leur pension revalorisée dès lundi 9 octobre.

Un bonus plus important pour les nouveaux retraités

Les gagnants de cette revalorisation des pensions sont les nouveaux retraités. En effet, elles vont pouvoir profiter d’un bonus plus conséquent, en fonction de leur cotisation. Nos confrères du Particulier précisent que si elles ont cotisé toute leur carrière au Smic à temps plein et liquident leurs retraites à taux plein, elles toucheront jusqu’à 1 193 € (848 € de pension de base et 345 € de retraite Agirc-Arrco).