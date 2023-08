Explosion du coût de la vie des étudiants : bourses, logement, transports, quelles sont les aides financières possibles pour la rentrée

En 2023, le coût de la vie étudiante va augmenter de 6,47 %.

Des loyers élevés,une facture alimentaire et énergétique qui explose… Les étudiants s’apprêtent à vivre une rentrée difficile, avec un risque de précarisation pour les plus fragiles, les petits budgets, qui pourraient connaître des fins de mois difficiles.

Une augmentation annuelle de 594,76 €

Avec une augmentation annuelle de 594,76 €, soit 49,56 € par mois, du reste à charge de l’élève, c’est-à-dire de ses frais, après déduction des bourses et des aides au logement (APL), la hausse du coût de la vie étudiante est de 6,47 % en 2023, alerte l’Unef dans son étude annuelle.

"Une explosion inédite"

Une explosion "inédite" depuis deux décennies, observe le syndicat, "jamais, en dix-neuf ans d’enquête de l’Unef, l’évolution du coût de la vie étudiante avait atteint de tels sommets".

Un simulateur pour connaître ses droits

Le site du ministère du Travail met à disposition un simulateur qui permet de pouvoir connaître les aides auxquelles un étudiant peut avoir droit.

Les bourses

Deux types de bourses existent :

les bourses sur critères sociaux : elles sont attribuées en fonction des revenus familiaux. Son montant annuel varie selon un barème allant de 1 454 à 6 335 €.

Les critères d'attribution tiennent compte des revenus du foyer fiscal auquel est rattaché l’étudiant, du nombre de personnes à charge, et de distance entre le lieu d’études et du domicile familial.

la bourse au mérite : elle vient en complément de la bourse sur critères sociaux et s’adresse aux étudiants déjà bénéficiaires de cette dernière qui ont obtenu la mention très bien au baccalauréat.

Comme le rappelle Capital, "pour celles et ceux qui ont obtenu leur bac avant 2015, le montant est de 1 800 € par an. Ceux qui l’ont passé après 2015 ont droit à 900 € par an. Elle s’étale sur trois ans maximum, à la condition que l’étudiant ne redouble pas".

Tous les étudiants n'ont pas le droit aux bourses. Pour ceux dans ce cas-là, il existe l’allocation spécifique annuelle (ASAA) dont le montant est compris entre 1 454 et 6 335 € par an et qui est versée mensuellement.

Ou l’aide spécifique ponctuelle (ASAP). D’un montant maximal de 6 142 € pour le total des mensualités reçues sur l’année.

L'aide au logement

La Caf : différentes aides sont possibles par l'intermédiaire de la Caisse d’allocations familiales (Caf) : l’aide personnalisée au logement (APL), l’allocation de logement à caractère social (ALS), ou l’allocation de logement à caractère familial (ALF).

Ces différentes aides ont pour objectif d'apporter un coup de pouce sur le paiement du loyer de son logement étudiant.

Si vous êtes alternant : pour les étudiants en alternance, il existe le dispositif Mobili Jeunes , proposé par Action Logement, offre entre 10 et 100 € par mois pendant un an



, proposé par Action Logement, offre entre 10 et 100 € par mois pendant un an Pour avoir un garant : tous les parents ne pouvant pas se porter garant pour le logement de leur enfant, il existe un dispositif appelé garanti Visale. Concrètement, c'est Action Logement qui peut se porter garant pour vous pour les étudiants âgés de 18 à 30 ans



Enfin, le dispositif Loca-Pass, mis en place par Action Logement, offre la possibilité aux étudiants de bénéficier d’une avance gratuite, d’un maximum de 1 200 €, pour le paiement du dépôt de garantie demandé par le propriétaire lors de la location d’un logement. Une avance remboursée progressivement.

Des aides pour les transports

Les étudiants peuvent aussi bénéficier de réductions sur les transports en commun ou d'une prise en charge de leur défraiement.

Un stagiaire ou alternant a la moitié de ses frais de transport pris en charge pour les trajets entre son domicile et son lieu de travail.

Par ailleurs, les Régions mettent en place des dispositifs pour les jeunes, les étudiants, les apprentis. Pour en connaître les modalités, il suffit de vous rendre sur le site service-public.fr