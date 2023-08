Le syndicat Unef pointe du doigt une "explosion inédite" du coût de la vie des étudiants

Le syndicat Unef tire la sonnette d’alarme dans une étude publiée lundi 14 août 2023

Des loyers élevés, une facture alimentaire et énergétique qui explose… Les étudiants s’apprêtent à vivre une rentrée difficile, avec un risque de précarisation pour les plus fragiles, les petits budgets, qui pourraient connaître des fins de mois difficiles.

Quasiment 600 euros

Avec une augmentation annuelle de 594,76 €, soit 49,56 € par mois, du reste à charge de l’élève, c’est-à-dire de ses frais, après déduction des bourses et des aides au logement (APL), la hausse du coût de la vie étudiante est de 6,47 % en 2023, alerte l’Unef dans son étude annuelle dévoilée lundi par Le Parisien et à laquelle nous avons eu également accès. "Une explosion inédite" depuis deux décennies, observe le syndicat, "jamais, en dix-neuf ans d’enquête de l’Unef, l’évolution du coût de la vie étudiante avait atteint de tels sommets".

Le coût de la vie étudiante augmente de 6,47% en 2023. Infographie S.W / Photo : Samuel Duplaix

Prix alimentaires, électricité, gaz...

Elle est même "largement supérieure à celle pour le reste de la population qui s’établit à 4,5 % sur un an en juin 2023" selon l’Unef, rappelant que les postes de dépenses des étudiants sont ceux dont les prix explosent.

L’envol des prix alimentaires (+14,3 % sur un an), de l’électricité (+ 10,1 % sur un an), du gaz (+22 %), des transports (+5,91 % pour les non-boursiers, +3,95 % pour les boursiers), ou encore des vêtements (+5,1 %) pèsent, en effet, dans la balance.

Mais le loyer reste leur premier poste de dépense, avec 570,60 € à débourser chaque mois en moyenne, 490,97 € hors région parisienne. Soit 60,58 % du budget moyen d’un élève dans l’enseignement supérieur.

Résultat : quand les dépenses fixes, pré-engagées, augmentent inexorablement, les jeunes rognent sur le reste et se privent. Plus de quatre étudiants sur dix sautent ainsi régulièrement des repas et beaucoup renoncent à se chauffer, voire même à se soigner.

"En 2022, 38 % des étudiants ont renoncé à des soins médicaux dans les douze derniers mois, principalement pour des raisons financières", précise l’Unef.

"Les aides n'ont pas suivi"

Pour certains étudiants, la note est encore plus salée. C’est le cas des étrangers (avec des frais d’inscriptions plus importants), ou les ultramarins (avec un coût de la vie plus élevé qu’en métropole). Mais aussi, de manière générale, des femmes, avec un coût de la vie plus important (vêtements plus chers, produits hygiène et beauté à prendre en compte, etc.), note le syndicat. Or, dans le même temps, "les aides directes à destination des étudiants n’ont pas suivi cette explosion du coût de la vie", déplore l’Unef.

À la veille de la publication de cette étude, Sylvie Retailleau, ministre de l’Enseignement supérieur, a annoncé un plan santé étudiant, promettant de mettre sur la table cette année "8,2 M€ pour réformer et renforcer les services de santé étudiante".

Les bourses étudiantes

Le gouvernement a déjà acté aussi une revalorisation du montant des bourses étudiantes de plus de 500 M€, ce qui devrait permettre à 35 000 nouveaux étudiants de devenir boursiers à la rentrée. Mais le montant des bourses (de 145,40 € à 633,50 € par mois) est "largement insuffisant" pour vivre, selon le syndicat proche de la gauche. Or "nous arrivons à un stade de précarité étudiante majeure qui s’installe dans le temps et dont l’évolution d’une année sur l’autre est sans cesse plus importante", s’inquiète l’Unef.