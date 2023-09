Rentrée scolaire : 298 manquements relevés concernant l'interdiction de l'abaya, selon Gabriel Attal

Au lendemain de la rentrée scolaire qui concernait 12 millions de jeunes écoliers en France, Gabriel Attal, le ministre de l'Education nationale, a été interrogé sur un sujet qui a marqué ce retour en classe.

Lundi 4 septembre 2023, la rentrée scolaire a lancé une nouvelle année de cours en France. Et celle-ci a été marquée par une décision annoncée par Gabriel Attal une semaine plus tôt : l'interdiction du port de l'abaya.

"Une règle, elle doit être expliquée"

Appelé à faire un point sur cette première journée d'école depuis cette déclaration, Gabriel Attal a rappelé, sur RMC, que "la grande priorité que j'avais donnée, elle était au dialogue et à la pédagogie. Moi, je suis pour, évidemment, l'application des règles dans l'école. Mais une règle, elle doit être expliquée. Et je n'oublie pas que derrière l'abaya, le qamis, il y a des jeunes filles et des jeunes garçons à qui il faut parler".

\ud83c\udf99 Gabriel Attal invité politique du #FaceAFace sur RMC : "Hier, 298 personnes se sont présentées en abaya ; 67 n'ont pas accepté de se conformer à la règle et sont rentrées chez elles." pic.twitter.com/YpGnaOYsG6 — RMC (@RMCInfo) September 5, 2023

298 manquements

Le ministre de l'Education nationale a rapporté plusieurs cas de figure qui se sont produits lundi. "Il y a un certain nombre de jeunes filles qui se sont présentées en disant 'moi, j'avais l'habitude de porter l'abaya l'année dernière. Là, j'ai entendu la nouvelle règle, donc je ne me présente pas en abaya'."

L'ancien porte-parole du gouvernement a ensuite raconté que d'autres élèves "se sont présentées en abaya dans leur établissement scolaire". 298 en tout. "Il y a eu toute cette phase d'explication, de pédagogie, de dialogue. Et une très grande majorité se sont conformées à la règle."

Mais comme l'ajoute Gabriel Attal, "67 personnes n'ont pas accepté de se conformer à la règle. Elles sont rentrées chez elles. Dans les prochains jours, elles reviendront parce qu'elles doivent être scolarisées. On verra si elles se sont conformées à la règle ou pas. Si non, il y aura un nouveau dialogue".

"Mes services vont rester mobilisés"

Le ministre de l'Education nationale, qui a martelé l'importance du dialogue, a rappelé que ce lundi n'était qu'une première étape. "Dans la plupart des cas, ce sont essentiellement les 2nde qui faisaient leur rentrée. Ce mardi et mercredi, il va y avoir les 1re et les Terminale. Il peut y avoir d'autres situations qui se présenteront", précise-t-il. "Mes services vont rester mobilisés pour expliquer les choses."