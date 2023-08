Emmanuel Macron voudrait une rentrée scolaire "dès le 20 août"

Le chef de l’État a lancé un pavé dans la mare en proposant une rentrée anticipée pour les élèves en difficulté. Dans un entretien au magazine Le Point, il préconise aussi un ajustement des épreuves du bac.

Dans une interview au magazine Le Point, le chef de l’État a fait une rentrée tonitruante en affirmant vouloir une rentrée scolaire "dès le 20 août" pour les élèves en difficulté et estime également "qu’on ne peut pas avoir des épreuves de bac si tôt dans l’année", annonçant des "ajustements" sur le calendrier. Il a redit qu’il y a "trop de vacances" en France et souhaite que la rentrée scolaire soit avancée pour les élèves "qui en ont besoin" pour effectuer du rattrapage.

Il y a trop de vacances, "et des journées trop chargées… Les élèves qu’on aura évalués, et qui en ont besoin, il faut qu’on puisse les faire rentrer dès le 20 août pour leur permettre de faire du rattrapage, et nous devons reconquérir le mois de juin pour les élèves qui ne passent pas d’épreuves en fin d’année", a-t-il ajouté.

Emmanuel Macron annonce en outre de prochains "ajustements" de la réforme du baccalauréat mise en place au cours de son premier quinquennat, marquée notamment par l’instauration d’épreuves de contrôle continu en cours d’année scolaire.

"Sur la réforme du bac, nous sommes pragmatiques et on ne peut pas avoir des épreuves si tôt dans l’année", déclare-t-il. "Dans les prochains jours, le ministre de l’Éducation, (Gabriel Attal, NDLR) annoncera les ajustements que nous déciderons à ce sujet."

Réunion des chefs de partis

Par ailleurs, le chef de l’État, qui a présidé le Conseil des ministres de rentrée a demandé à faire "attention à la petite musique qui s’installe sur la hausse des impôts", a-t-il grondé. Message entendu par sa Première ministre. Il a également assuré à son gouvernement qu’il allait réunir les chefs de partis représentés à l’Assemblée nationale. Une réunion prévue le mercredi 30 août, selon Le Parisien. Tous les responsables politiques auraient répondu favorablement du RN de Jordan Bardella jusqu’à LFI de Manuel Bompard. La réunion abordera la situation internationale et les sujets de la rentrée dont le service national universel ou la réforme des institutions.