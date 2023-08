Rentrée scolaire 2023 : logement, santé, transports... à quelles aides financières pouvez-vous prétendre ?

Voici une liste d'aides financières dont vous pouvez peut-être bénéficier en fonction de votre situation familiale et économique. Des coups de pouce bienvenus dans un contexte de rentrée scolaire et universitaire placée sous le signe de l'inflation.

Des bourses sur critères sociaux (Crous)

Selon le site Service-public.fr, les étudiants rencontrant des difficultés financières pour poursuivre leurs études supérieures peuvent bénéficier des fameuses bourses sur critères sociaux. Cette aide financière non négligeable est accordée en fonction de la situation sociale de l’étudiant et de sa filière d’études. Pour en faire la demande, il suffit de remplir un Dossier social étudiant (DSE) en ligne dans le temps imparti.

Des prêts étudiants garantis par l’État

Pour les étudiants de 18 à 28 ans qui doivent emprunter mais n’ont pas de cautionnaire dans leur entourage, l’État peut se porter garant pour un prêt maximal de 20 000 €. Selon le site du gouvernement, “le prêt étudiant garanti par l’État permet aux étudiants d’emprunter de l’argent pour financer les dépenses liées à la vie étudiante (frais de scolarité, équipement informatique...), sans devoir fournir à la banque la caution d’un proche ou une preuve de revenus”. Attention, il ne s’agit pas d’un prêt à taux zéro, l’étudiant devra rembourser l’emprunt ainsi que les intérêts à l’issue de ses études.

Des aides pour les soins de santé

Certains campus proposent des consultations de santé gratuites ou à tarifs réduits, grâce notamment au régime de Sécurité sociale étudiante qui couvre une partie des frais de santé. De nombreuses mutuelles étudiantes proposent des services complémentaires. Le dispositif Santé Psy Étudiant est un programme gratuit de 8 séances d’accompagnement psychologique, sans avance de frais. Tous les étudiants qui le souhaitent peuvent en bénéficier sans condition de revenus.

Des aides pour trouver un logement

Pour aider les étudiants à prendre leur envol et à trouver un logement, des aides spécifiques existent aussi. C’est notamment le cas de la garantie Visale, une caution locative gratuite proposée par Action Logement et destinée aux locataires âgés de 30 ans et moins. Il y a aussi l’avance Loca-Pass, un prêt sans intérêts ni frais de dossier, également accordé par l’acteur du logement social.

Des réductions pour faciliter le transport

Pour utiliser les transports à prix réduits, les étudiants peuvent bénéficier de certains avantages. Billets au tarif Élève-Etudiant-Apprenti (EEA) dans les trains, proposés par la SNCF, permis à 1 euro par jour pour les jeunes de 15 à 25 ans… Il existe différentes possibilités adaptées aux besoins de chacun.

Des aides à la mobilité (nationale et internationale)

Pour étudier dans une autre région française ou à l’étranger, les étudiants peuvent aussi prétendre à certains coups de pouce financiers bien utiles. Il existe par exemple différentes aides à la mobilité, y compris vers l’international. Si certaines dépendent des bourses sur critères sociaux, ce n’est pas le cas de toutes.

Des aides alimentaires et pour les dépenses au quotidien

Toujours comme le rapporte CNEWS, certaines aides permettent aux étudiants d’améliorer leurs conditions de vie. C’est par exemple le cas du “repas à 1 euro”, un dispositif mis en place par le gouvernement français pour aider les jeunes en situation de précarité à accéder à des repas équilibrés à moindre coût dans les restaurants universitaires Crous.

Le chèque énergie concerne aussi les étudiants pour les aider à réduire leurs factures d’électricité et de gaz, sous condition de ressources. Il n’y a aucune démarche à effectuer, le montant – qui varie de 48 à 194 euros pour une personne seule – est versé automatiquement.

Pour les étudiants parents, des aides pour la garde de leurs enfants sont proposées, comme le complément de libre choix du mode de garde (CMG) de la Caf, qui permet de financer une partie des dépenses liées à la garde d’un enfant de moins de 6 ans.

Des aides pour l'accès aux loisirs et aux aides aux voyages

Les étudiants peuvent aussi bénéficier d’aides visant à leur faciliter l’accès aux loisirs en tout genre. En plus du Pass Culture et du Pass’Sport, des réductions s’appliquent aussi aux départs en voyage et aux vacances. Pour en savoir plus, et connaître toutes les aides auxquelles ils peuvent prétendre, les étudiants peuvent utiliser le simulateur 1jeune1solution, disponible sur le site du ministère du Travail, avant de faire leurs demandes.

Des aides pour développer des projets artistiques ou culturels

La contribution de vie étudiante et de campus (CVEC) peut financer des projets étudiants dans n’importe quelle université, afin de promouvoir des initiatives dans les domaines suivants : culturel et artistique (théâtre, danse, musique, écriture, cinéma), culture scientifique, animation du campus, manifestations sportives, actions humanitaires et de solidarité (citoyenneté, handicap, santé).

Culture-ActionS est également un dispositif d’aide aux projets étudiants, porté par le Crous. Les subventions couvrent quatre catégories : culture, actions et engagement, jeune talent, et culture scientifique et technique. Certaines régions proposent également des aides financières pour accompagner ces initiatives étudiantes.