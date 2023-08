Éducation : évaluations en primaire, "nouvelle 6e", retour des maths au lycée... Ce qu'il faut retenir des annonces de Gabriel Attal

Ce lundi 28 août 2023, Gabriel Attal, nouveau ministre de l'Education qui a succédé à Pape N'Diaye dans le cadre du remaniement ministériel, a tenu sa première conférence de presse à une semaine de la rentrée des classes 2023-2024.

"Mettre le paquet sur les savoirs fondamentaux" et "faire bloc" sur la laïcité : Gabriel Attal a présenté, ce lundi 28 août 2023, devant les ministres, élus, enseignants et médias, ses priorités lors de sa première conférence de presse. Un baptême du feu pour le nouveau ministre de l'Education nationale, le plus jeune à ce poste sous la Ve République.

"Comme ministre de l’Éducation nationale en 2023, j'ai à cœur de préparer l'avenir. Nos priorités sont claires : élever le niveau, faire respecter les droits et devoirs, bâtir une école qui émancipe et qui élève", a indiqué Gabriel Attal, ministre de l'Education nationale. Et de rappeler que "l'Education nationale est le premier budget de la nation".

Élever le niveau dès le primaire

"Malgré les progrès, nous sommes toujours en dessous du niveau européen et international et loin des moyens d'exigence que nous devons mettre en œuvre. En 1995 et 2018, les évaluations internationales montrent que les élèves français ont perdu l'équivalent d'une année en termes de niveau", selon Gabriel Attal.

"Un élève de 4e de 2018 aura le niveau d'un élève de 5e en 1995". Aussi, en classe de 6e, un élève sur trois ne dispose pas du niveau nécessaire en français et en mathématiques. "C'est donc dès le début que tout se joue".

Le ministre de l'Education nationale a annoncé de nouveaux dédoublements des classes de grande section de maternelle en zone d'éducation prioritaire (ZEP). Les classes de grande section, mais aussi de CP et de CE1 pour l'école primaire, seront plafonnées à 24 élèves.

Toujours en école primaire, Gabriel Attal a annoncé la mise en place de nouvelles évaluations en CM1, qui serviront à mesurer "les difficultés de chaque élève dès le début de l'année scolaire". Dans l'optique d'être préparé avant l'arrivée au collège, "les élèves auront une pratique renforcée de lectures de textes longs" dès le CM1, quand les CM2 "devront produire au moins un texte écrit par semaine".

Gabriel Attal a également l'accent sur le soutien scolaire, qui devrait être renforcé.

Consolidation des bases au collège

Gabriel Attal a détaillé la "nouvelle 6e" au collège, qui "permettra de jeter les bases d'un nouveau niveau pour les collégiens". Notamment à travers une heure hebdomadaire "de soutien ou d'approfondissement" en français ou en mathématiques.

En classe de 4e, de nouvelles évaluations en français et en mathématiques ont aussi été annoncées. Toujours à partir de la 4e, les élèves auront deux heures de sport qui se rajouteront à leur planning.

Marche arrière au lycée

Le ministre de l'Education nationale a réitéré sa volonté de mettre fin aux épreuves de spécialité en mars. Ils devraient se tenir à présent en juin. "L’organisation des épreuves de spécialités en mars a entraîné une désorganisation des établissements, des centaines de milliers d’heures d’enseignement perdues pour les lycéens de seconde et de première, une démotivation et de l’absentéisme chez un grand nombre d’élèves de terminale".

Toujours concernant les épreuves du Bac, Gabriel Attal a glissé que les épreuves orales de français se baseront sur 16 textes au lieu de 20.

Les mathématiques seront de retour pour tous les élèves de 1ère, au moins une heure et demie par semaine. Sa suppression "fut une erreur, il faut avoir le courage de le dire et de la reconnaître", a déclaré Gabriel Attal ce lundi.

Former le personnel au harcèlement scolaire

La lutte contre le harcèlement scolaire devrait être renforcée, via les plateformes d'écoute et de signalement. Gabriel Attal annonce également que les personnels de l'Education nationale seront formés sur la problématique.

Des engagements pourraient être pris avec certaines plateformes sur internet, qui ressemblent à "une cour de récréation sans bornes, sans règles, sans adultes pour le protéger".