Harcèlement scolaire : "L'électrochoc a commencé", le gouvernement passe à l'offensive avec un plan interministériel, ce mercredi

Face au harcèlement scolaire, le gouvernement passe à l'offensive ce mercredi 27 septembre 2023. Un plan va être présenté en Conseil des ministres.

Un plan contre le harcèlement

C'est à 16 heures que ce plan sera présenté par Gabriel Attal, ministre de l'Education nationale et Elisabeth Borne, Première ministre. Comme l'a précisé Matignon, cité par Franceinfo, trois piliers composent ce plan. La prévention, la détection et la gestion des cas de harcèlement. "Mieux prévenir les drames tels que ceux survenus ces derniers mois et poser un constat sur les défaillances existantes" : les enjeux sont cruciaux, selon le gouvernement.

Brigades, cours spécialisés, réseaux sociaux...

Encore une fois dans les grandes lignes de ce plan qui sera donc annoncé en fin d'après-midi, le gouvernement entend créer des "brigades anti-harcèlement" dans les rectorats. Mais aussi hausser le ton en cas de cyberharcèlement comme la confiscation du téléphone avec l'instauration d'un "couvre-feu numérique" et l'interdiction d'accès aux réseaux sociaux pour le jeune se rendant coupable de harcèlement.

Ministre de l'Education depuis juillet 2023, Gabriel Attal planche aussi sur l'instauration de cours d'empathie : ceux-ci viseraient à mettre en place des ateliers dans lesquels les jeunes enfants apprennent à être plus empathiques avec les autres écoliers.

"Je ne reculerai devant rien"

Dans l'hémicycle, Gabriel Attal a insisté sur l'importance de sévir, mardi 26 septembre 2023. Avec une énumération aussi froide qu'alarmante : "Marion, 13 ans. Evaëlle, 11 ans. Dinah, 14 ans. Ambre, 11 ans. Lucas, 13 ans. Thibault, 10 ans. Chanel, 12 ans. Marie, 15 ans. Lindsay, 13 ans. Nicolas 15 ans : ces noms, ce sont ceux d'enfants enlevés à leurs parents. Ce sont ceux d'élèves enlevés à leurs enseignants. Ce sont ceux de jeunes enlevés à leur pays, par un fléau : le harcèlement scolaire."

"Je ne reculerai devant rien": Gabriel Attal assure que la lutte contre le harcèlement scolaire est sa "priorité absolue" pic.twitter.com/56hCpa1VVd — BFMTV (@BFMTV) September 26, 2023

Et à l'ancien porte-parole du gouvernement de répéter : "je le dis de manière très claire, je ne reculerai devant rien. Je ne reculerai devant rien pour mieux prévenir. Je ne reculerai devant rien pour que la peur change de camp. Je ne reculerai devant rien pour que la honte change de camp".

Le ministre de l'Education nationale avait appelé à un électrochoc. "Il a commencé. Oui, la peur doit changer de camp, oui nous devons être plus efficaces dans la lutte contre le harcèlement scolaire. C'est ce que nous devons à tous les élèves de France, c'est ce que nous devons à toutes les familles de France, c'est ce que nous devons à l'école de la République, et c'est ce que nous devons à notre Nation".