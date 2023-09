Harcèlement scolaire : après le suicide de leur fils, les parents de Nicolas "effarés", Gabriel Attal exige un "électrochoc" auprès des recteurs

Nicolas, 15 ans, s'est suicidé le 5 septembre dernier, dans les Yvelines, victime de harcèlement scolaire. Après la diffusion d'un courrier polémique envoyé par le rectorat aux parents de la victime, Gabriel Attal a réuni les recteurs exigeant : "Que les choses soient claires : je veux un électrochoc à tous les niveaux".

Mardi 5 septembre 2023, un adolescent de 15 ans a été retrouvé mort à son domicile à Poissy (Yvelines), avec une taie de traversin autour du cou. Il était victime de harcèlement scolaire depuis plusieurs mois et ses parents avaient tenté de faire réagir le lycée professionnel Adrienne-Bolland et l'académie de Versailles.

"Nous sommes outrés et effarés". Alors que la polémique enfle après la publication de la lettre du rectorat de l'académie de Versailles adressé aux parents de Nicolas, cet adolescent de Poissy (Yvelines) qui s'est suicidé à la rentrée après s'être plaint de harcèlement, sont sortis du silence.

Ils condamnent les réponses de l'administration. Ce lundi 18 septembre 2023, Gabriel Attal, le ministre de l'Education a réuni les recteurs de toutes les académies. Promettant un "électrochoc à tous les niveaux" dans la lutte contre le harcèlement scolaire. "Mon rôle, votre rôle, n'est pas de protéger une institution à tout prix, mais de protéger à tout prix nos élèves, nos enfants", a-t-il déclaré selon des propos rapportés par son entourage à l'issue de cette convocation exceptionnelle.

Dans une lettre datant d'avril 2023, que BFMTV a pu consulter, les parents alertaient sur les violences verbales et psychologiques que subissait leur fils. Un audit sur la gestion des cas de harcèlement de septembre 2022 à septembre 2023 a été lancé dans chaque académie. Les conclusions sont attendues dans quatre semaines.

"Depuis notre entretien avec vous, nous ignorons toujours si une action quelconque a été menée au sein de l'établissement, et/ou si une quelconque mesure disciplinaire n'a été prise" à l'encontre des deux élèves accusés de harcèlement, regrette les parents de Nicolas dans cette lettre adressée au directeur du lycée". Les parents menaçaient d'ailleurs déjà de déposer une plainte en indiquant que le directeur serait "considéré comme responsable si une catastrophe devait arriver à notre fils".

Si la direction de l'établissement a essayé de tempérer la situation, la lettre du rectorat qui a suivi est autrement plus inquiétante. Elle a menacé les parents de "dénonciations calomnieuses" parce qu'ils ont "remis en cause les fonctions et menacé de dépôt de plainte le personnel de direction". Tout parlant d'un "supposé harcèlement subi par votre enfant".

Ce qui n'a pas manqué suscité de vives réactions du gouvernement ce week-end. La Première ministre Elisabeth Borne a qualifié de "choquant" le courrier du rectorat et Gabriel Attal de "honte".

Une enquête administrative a été diligentée.

Qui contacter en cas de harcèlement scolaire ?

Les victimes de harcèlement scolaire peuvent à tout moment contacter le numéro national d'écoute (gratuit) au 3020. En cas de cyberharcèlement, l'élève peut composer le numéro d'écoute au 3018.