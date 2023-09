École, collège, lycée : quatre conseils pour une rentrée sereine à partir de ce lundi 4 septembre

À partir de ce lundi 4 septembre, écoliers, collégiens et lycéens reprennent le chemin de la classe. Voici quelques conseils pour se préparer sereinement et évacuer le stress.

Faire un peu d’exercice physique

Par la production d’endorphines notamment, les hormones de la détente et du plaisir, la pratique d’une activité physique réduisent l’anxiété et le stress inhérents à la rentrée scolaire. Faire un peu d’exercice – pas trop tard dans la journée – aidera ainsi votre enfant à se vider la tête et à mieux dormir.

Préparer les affaires la veille

Mieux vaut éviter les sources de stress le matin de la rentrée. Parmi elles, le choix de vêtements qui peut rapidement virer au casse-tête. La veille au soir, un petit tour dans la garde-robe vous fera gagner du temps.

Il en va de même pour la préparation du cartable. Une check-list des fournitures indispensables en classe évitera les conflits familiaux matinaux.

Dîner léger

Plus le repas de la veille sera lourd, plus la digestion sera longue et potentiellement difficile. Ce qui risque d’affecter la qualité du sommeil. On évite aussi les plats épicés qui allongent la digestion et dérèglent la température du corps, ce qui rend difficile l’endormissement. Mais aussi les viandes rouges qui favorisent la production d’adrénaline et de dopamine, les hormones de l’éveil.

Le matin même, un bon petit-déjeuner

Un petit-déjeuner équilibré aidera votre enfant ou votre ado à ne pas être victime d’un coup de pompe au cours de cette première matinée. Par ailleurs une étude britannique a récemment montré que les enfants qui ne sautaient pas leur petit déjeuner avaient de meilleures notes. Idéalement, ce repas devra être constitué des protéines (produit laitier, œuf…) pour arriver au déjeuner sans fatigue ; de céréales complètes qui apporteront d’indispensables sucres complexes, autrement dit le carburant nécessaire pour tenir la distance ; d’un fruit pour ses vitamines et ses sucres rapides et d’une boisson afin de reconstituer les stocks hydriques éliminés durant la nuit.