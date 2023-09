Rentrée des classes : "L'instruction à la maison, c'est avant tout pour les enfants", parents, ils expliquent ce choix

Depuis 2016 et dans le sillage de leur aînée Manon, handicapée, ses deux sœurs ont pris la direction de l’instruction à domicile, sous la houlette de leurs parents Gwénaëlle et Jérôme. Depuis l’année dernière, ces parents résidant dans le Vallon sont officiellement en "désobéissance civile" car ils ont refusé de scolariser les deux plus jeunes de leurs filles ainsi que la loi les y contraint.

Une enquête des services sociaux a été diligentée, ils ont par ailleurs été auditionnés par la gendarmerie. « Prise d’empreintes digitales, photo… Nous avons assumé notre infraction puis le substitut du procureur a décidé de classer l’affaire sans suite », explique Jérôme. Le paradoxe est que la famille a été privée de ses aides de la Caf, y compris l’allocation pour enfant handicapé, leurs enfants étant considérés par le rectorat comme "non instruits". Ils ressentent de la "colère" et l’affirment : "On remet le couvert à la rentrée", c’est-à-dire que les trois enfants du couple continueront l’instruction à domicile.

Hélène, pour sa part, a elle-même déclaré sa situation de désobéissance civile aux autorités en novembre 2022. En mars 2023, une information préoccupante est ouverte à son encontre. Elle subit une enquête sociale (classée sans suite) mais aussi pénale. Elle aussi a été auditionnée par les forces de l’ordre puis condamnée à suivre une journée de citoyenneté. "Je suis un peu remontée", confie-t-elle, alors que sa fille a décidé de rentrer à l’école cette année. "Mais si elle veut en sortir par la suite, il n’y a pas de raison que je ne l’écoute pas", explique la jeune maman.