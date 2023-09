CARTE. Cet été est le 4e plus chaud en France : combien de jours a passé votre département sous une vague de chaleur ?

La température moyenne de cet été a été établie à 1,4°C au-dessous de la normale, voici où cela s'est le plus ressenti.

Au début du mois de septembre, il est déjà acté que l'été 2023 était le 4ème plus chaud enregistré en France depuis 1900. Deux périodes ont été particulièrement suffocantes : la première entre le 8 et 11 juillet, l'autre du 17 au 24 août. Cette dernière séquence se classe en 6e position en termes de sévérité des températures et de durée.

La température moyenne dans le pays a été établie à 21,8°C, une valeur supérieure à la normale de 1,4°C par rapport à la période 1991-2010. Cela classe l'été 2023 derrière celui de 2003 (+2,7°C), de 2022 (+2,3°C) et 2018 (+1,5°C).

Le mois de juin avait commencé particulièrement fort avec +2,6°C au-dessus des normales, quand juillet a enregistré +0,8°C et août +0,9°C.

Qui a connu le plus de jours en vague de chaleur ?

Le sud-est du pays a connu le plus grand nombre de jours passés en vague de chaleur. Jusqu'au 28 août 2023, la Corse du Sud est en tête du podium avec 36 jours en vague de chaleur, devant la Haute-Corse, les Alpes-Maritimes et le Var avec 33 jours.

Voici le nombre de jours en vague de chaleur dans les départements d'Occitanie :