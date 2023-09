Vague de chaleur tardive : jusqu'à quand va durer l'épisode de canicule de cette rentrée scolaire ?

On fait le point sur les prévisions météo de la semaine.

Après un refroidissement à la fin du mois d'août, on aurait pu penser que l'été était terminé. Mais les températures sont vite reparties à la hausse dimanche 3 août 2023, Météo France a placé 43 départements en vigilance canicule pour ce mardi.

43 départements sont placés en vigilance jaune canicule ce mardi. Capture - Météo France

Des pointes à 36-39°C ont été atteintes localement lundi 4 septembre dans l'ouest du pays, particulièrement en Nouvelle-Aquitaine, et les 30°C seront atteints partout en France ce mardi après-midi. "À l’échelle du pays, ces fortes chaleurs devraient durer toute la semaine. Cet épisode pourrait s’avérer exceptionnel compte tenu de sa durée et de son caractère tardif dans la saison", écrit Météo France dans son bulletin.

Ces fortes chaleurs vont donc durer : "pour l’heure, aucun véritable rafraîchissement n’est entrevu avant au moins dimanche prochain".

Ce qui nous attend cette semaine

Ce mardi, la chaleur sera particulièrement forte de la Nouvelle-Aquitaine jusqu'en Île-de-France en passant par le Centre Val-de-Loire, où le mercure pourra grimper jusqu'à 36°C. Entre 30 et 33°C sont attendus dans le reste du pays.

Voici où il fera le plus chaud ce mardi. Météo France

De mercredi jusqu'à la fin de la semaine, le pays va rester "sous l'influence de cette masse d'air chaud. Les températures seront souvent comprises entre 32 et 36°C l’après-midi de l’Aquitaine et de l’Occitanie au Centre à l’Auvergne Rhône-Alpes à la Bourgogne au Centre et à l’Ile-de-France"

Où il fera le plus chaud en fin de semaine. Météo France

Les températures pourraient baisser samedi 9 septembre, mais resteront à des niveaux élevés pour la saison tout le week-end. "En début de semaine prochaine, de l'air moins chaud devrait progressivement gagner le pays par l'ouest".