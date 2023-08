Météo : de la canicule à la journée la plus fraîche de l'été, ces villes ont perdu 20°C en quatre jours

Certaines villes ont perdu plus de 20°C en l'espace de quatre jours, et ce mercredi devrait être la journée la plus fraîche de l'été en France.

Changement de ton radical en cette fin de mois d'août, en France. Alors que jeudi 24 août 2023 a été la journée la plus chaude de l'été avec une moyenne de 27,8°C, mardi 29 août pourrait être... la journée la plus fraîche. Météo France affiche pour l'instant un indicateur thermique national de 17,5°C. À certains endroits, on a perdu 20°C en l'espace de cinq jours. "À titre d’exemple, dans les Hautes-Alpes, les deux dernières semaines ont connu une canicule d'une intensité historique (pic mardi 22 août avec indicateur départemental de 23,0 °C, une valeur inédite tous mois confondus) quand la journée du 28 août a été exceptionnellement fraîche, surtout dans le climat réchauffé actuel, avec une moyenne à l’échelle des Hautes-Alpes de 7°C". Voici d'autres écarts thermiques importants relevés par Météo France : Lyon (Rhône) : record absolu de 41,4°C le 24 août pour des maximales de 19,7°C lundi 28 août

Bourg-Saint-Maurice (Savoie) : record mensuel de 37,5°C le 24 août pour des maximales de 13,3°C lundi 28 août

Chamonix (Haute-Savoie) : 35,5°C enregistrés le 24 août pour des maximales de 12,2°C lundi 28 août

Embrun (Hautes-Alpes) : record mensuel de 37,1°C le 24 août pour des maximales de 14,4°C lundi 28 août

Mouthe (Doubs) : 34°C enregistrés le 24 août pour des maximales 11,3°C lundi 28 août

Lons-le-Saunier (Jura) : 39°C enregistrés le 24 août pour des maximales de 17,2°C lundi 28 août

Barcelonnette (Alpes-de-Haute-Provence) : record mensuel de 35,7°C le 24 août pour des maximales de 12,6°C lundi 28 août

Les Ecrins (Isère) : record absolu de 20°C le 24 août pour des maximales de -0,6°C lundi 28 août. "À Lyon, les 21,7 °C de baisse en 4 jours entre les maximales du 24 et du 28 août sont la deuxième dégringolade la plus importante du thermomètre en 4 jours tous mois confondus derrière l’advection froide de février 1956 (11,2 °C à -12,7 °C soit 23,9 °C de baisse en 4 jours)", relève Météo France. La neige est de retour dans les Alpes et les Pyrénées La chute rapide des températures a permis le retour de la neige en haute altitude. Elle est notamment tombée dès 2 000 mètres dans les Alpes. Avec 25 centimètres à Bonneval-sur-Arc, il s'agit de la deuxième couche la plus importante qui a recouvert la station pour un mois d'août. Dans les hauteurs des Pyrénées, la neige n'a pas tardé à réapparaître dès ce week-end : 6 secondes de bonheur au Port d’Envalira ce soir \u2744\ufe0f\ud83d\udcf7 @nwpowderdays pic.twitter.com/eED0QZsBzF — Météo Pyrénées (@Meteo_Pyrenees) August 27, 2023 Pas de la Casa Envalira 2300m 12h30\u2744\ufe0f pic.twitter.com/2Gwm6Fo2aI — Météo Pyrénées (@Meteo_Pyrenees) August 27, 2023 Retour de la neige vers 2600m actuellement ici au Pic du Midi de Bigorre 2800m\u2744\ufe0f. 20 degrés de perdu en 48h pic.twitter.com/vRPiQPzNo7 — Météo Pyrénées (@Meteo_Pyrenees) August 27, 2023 .