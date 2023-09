Un épisode de forte chaleur s'installe pour plusieurs jours : où va-t-il faire le plus chaud dès dimanche ?

Des pointes à 34°C sont attendues ce dimanche, le thermomètre devrait frôler les 40°C lundi.

Un "épisode de fortes chaleurs tardives" va toucher le pays à partir de dimanche 3 septembre 2023, les températures vont fortement être revues à la hausse. Cela va commencer dans le sud-ouest où des pointes à 33-34°C sont attendues, relève Météo France. Hors relief et régions littorales, les 30°C "seront souvent atteints".

En Occitanie, on attend notamment autour de 32°C à Cahors (Lot) et Nîmes (Gard), 31°C à Albi (Tarn), Montauban (Tarn-et-Garonne), 30°C à Toulouse (Haute-Garonne) et Mende (Lozère), ou encore 29°C à Rodez (Aveyron) et Carcassonne (Aude).

Il fera encore plus chaud lundi

Une "masse d'air extrêmement chaud pour la saison" va ensuite englober une large partie de l'ouest de la France, dès lundi 4 septembre 2023. "Combinée à un fort ensoleillement et des vents de terre, le niveau des températures maximales s’annonce particulièrement élevé sur une grande partie de la Nouvelle Aquitaine, avec souvent 35 à 37 °C, voire localement 38 °C. Ailleurs, les maximales seront souvent comprises entre 28 et 32 °C, mais 25 à 28 °C près des frontières du nord-est", détaille Météo France.

Ces fortes chaleurs pourraient durer "une grande partie de la semaine prochaine", en s'exportant progressivement sur le nord et l'est du pays. "Pour l’heure aucun véritable rafraîchissement n’est entrevu avant au moins le week-end prochain. Ainsi, la durée de cet épisode de fortes chaleur tardif, combiné à son intensité, s’annonce remarquable à l’échelle du pays".