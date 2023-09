Chaleur : septembre 2023 entre dans l'histoire et fait tomber un record vieux de 74 ans en France

Alors que le mois de septembre s'apprête à passer la main à octobre, ce septième mois de l'année 2023 est, sur le volet météorologique, tout simplement historique en France.

Comme en 2022, l'automne est arrivé un peu tard cette année : c'est le 23 septembre que l'été a passé le témoin. Mais en réalité, la saison estivale a joué, et joue encore les prolongations. De façon record.

21,5°C, record battu

Dans un communiqué publié ce vendredi 29 septembre 2023, Météo France donne plusieurs chiffres. Un premier, 21,5°C : c'est la température moyenne sur le pays durant ce septième mois de l'année. Historique ! Un deuxième : +3,6. C'est l'écart avec la moyenne des normales enregistrées pour septembre, sur la période 1991-2020. Un troisième : 1949. C'est l'année à laquelle il fallait remonter pour retrouver trace du précédent record de chaleur, en septembre. Il était... de 20,3°C !

Voici les 10 mois de septembre les plus chauds enregistrés par Météo France :

2023 : 21,5°C

1949 : 20,3°C

1961 : 19,9°C

2006 : 19,7°C

2016 : 19,7°C

1929 : 19,6°C

1987 : 19,3°C

2021 : 19,3°C

1999 : 19,2°C

1991 : 19,2°C

À noter que cette valeur de 21,5°C de moyenne est provisoire puisqu'elle date du 25 septembre.

Un épisode de chaleur au "caractère exceptionnel"

Dans son bulletin, Météo France rappelle que la France a, entre le 3 et le 11 septembre, "connu un épisode de chaleur inédit durant lequel les températures ont été entre +4 et +6°C au-dessus des normales". La "quasi-totalité des régions" a été concernée par ce phénomène au "caractère exceptionnel par son intensité et sa durée sur une large moitié nord du pays pour une fin de période estivale".

La vigilance orange canicule du 7 septembre 2023 avait concerné 14 départements du pays. Le déclenchement de cette alerte hors période estivale (juin, juillet août) est une "première depuis sa mise en place en 2004".

+3°C en Occitanie

Quels secteurs ont été les plus touchés par ces fortes températures tardives ? Météo France a présenté une carte relevant les anomalies thermiques régionales sur ce mois de septembre. C'est dans le Centre-Val de Loire où l'écart est le plus fort (+4,5°C), devant la Bourgogne-Franche-Comté (+4,4°C) et l'Île-de-France (+4,1°C).

L'Occitanie n'arrive "qu'au" onzième rang, avec une anomalie de +3,0°C, devant la région PACA (+2,4°C) et la Corse (+1,8°C).

Encore un week-end chaud

Les dernières heures de septembre seront encore chaudes. Déjà élevées ce vendredi 29, elles le seront tout autant pour l'ultime journée du mois, samedi 30. En Occitanie, le thermomètre franchira la barre des 30°C dans les Pyrénées-Orientales, l'Aude et l'Hérault. Elles seront de 30°C dans le Gard, 29°C dans le Lot, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, le Gers, la Haute-Garonne et les Hautes-Pyrénées, 28°C en Aveyron et en Ariège, et 27°C en Lozère.