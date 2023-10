Chaleur : en une seule journée, le record national d'octobre battu à plusieurs reprises en France

La chaleur joue les prolongations, en ce début d'automne 2023. À tel point que des records ont (encore) été battus, ce lundi 2 octobre.

Depuis le 23 septembre 2023, l'automne est officiellement arrivé en France, succédant à un été très chaud. Mais le passage de témoin entre les saisons semble ne pas avoir eu lieu... En ce début de mois d'octobre, la chaleur est encore omniprésente dans l'Hexagone. Avec un record battu plusieurs fois en quelques heures !

D'abord 35,5°C...

Le record de national de chaleur pour un mois d'octobre était de 35°C à Ajaccio (1988). Sur le continent, c'est à Dax que le soleil s'était montré le plus pressant pour un dixième mois de l'année (34,7°C, en 1985). Mais en ce 2 octobre 2023, ces deux données ont été franchies. Et plus d'une fois.

Dans un premier temps, c'est à Bénéjacq, dans les Pyrénées-Atlantiques, que le record a été battu. 35,5°C étaient alors recensés dans le milieu d'après-midi de ce lundi.

... avant une pluie de (nouveaux) records !

Rapidement, ce 35,5°C qui représentait un tout nouveau record a été... dépassé. Comme le révèlent nos confrères de BFM TV, le 64 a abrité une ribambelle de valeurs supérieures : 35,6°C à Saint-Gladie-Arrive-Munein, puis 35,8°C à Lagor et Navarrenx. Il a également fait 35,3°C à Bordes.

35,9°C dans les Landes

Mais ces données ont, à leur tour, perdu leur statut de record de chaleur pour un mois d'octobre. En effet, selon les derniers chiffres, c'est à Bégaar, dans les Landes, que le thermomètre s'est aventuré le plus haut. 35,9°C, ce lundi 2 octobre.

Après un mois de septembre record

Octobre démarre sur les mêmes bases que septembre : de façon record ! Vendredi 29, Météo France indiquait que le neuvième mois de l'année 2023 était tout simplement inédit, avec une température moyenne de 21,5°C sur l'ensemble du pays. Il fallait remonter à ... 1949 pour retrouver trace de la dernière donnée la plus élevée dans l'Hexagone, avec 20,3°C.