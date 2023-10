Vague de chaleur : de +5 à +14°C au-dessus des normales de saison, où sont attendus les pics de température ce lundi ?

Certaines villes pourraient observer 30°C pour la toute première fois pendant un mois d'octobre, depuis le début des relevés météo.

Des records de température vont probablement tomber, lundi 2 octobre 2023. Le thermomètre continue de grimper et on pourrait connaître des maximales de 35°C dans le Sud-Ouest, du midi toulousain jusqu'en Gironde. Si les prévisions se confirment, les températures se situeront à plus de 10°C au-dessus des normales de saison, "si de telles anomalies étaient observées en plein été, cela équivaudrait à des températures proches de 40°C !", relève Météo France.

"À noter qu'à l’échelle de la France, le record de chaleur quotidienne pour un mois d’octobre est détenu par la station d’Ajaccio, avec 35°C le 15 octobre 1988. Sur le continent, parmi les stations principales du réseau de Météo-France, c'est la station de Dax qui détient le record de chaleur pour un mois d'octobre : 34,7°C datant du 2 octobre 1985". Réponse ce lundi si ces valeurs vont être dépassées.

Où il devrait faire le plus chaud ce lundi. Météo France

Jusqu'à +14°C au-dessus des normales

Autour de la Méditerranée et sur la pointe de la Bretagne, on devrait observer jusqu'à +5°C au-dessus des normales. À mesure qu'on s'enfonce dans les terres, les anomalies vont s'accentuer. Du Massif Central à partir du Puy-de-Dôme jusqu'à la façade atlantique en Charente-Maritime, on s'attend à +12 voire +14°C au-dessus des normales.

Où les températures risquent d'être bien plus élevées que la normale. Météo France

"De nombreux records mensuels de chaleur sont menacés du sud-ouest (pointes à 35°C) au nord-est et de nombreuses stations pourraient observer leur premier 30°C pour un mois d'octobre depuis le début des relevés".