CARTE. Vague de chaleur tardive : entre 30 et 35°C attendus, où va-t-il faire le plus chaud jusqu'à lundi ?

Sur une majeure partie de la France, on s'attend à 10°C de plus que les normales de saison ce week-end et lundi.

Les températures ont grimpé jusqu'à 35°C ce vendredi à Béziers (Hérault) et 34°C à Narbonne (Aude), quand Toulouse (Haute-Garonne) connaît son quatrième jour de fortes chaleurs consécutif avec plus de 30°C. Et cet épisode de chaleur tardif va se poursuivre ce week-end jusqu'à lundi inclus, partout en France, confirmant définitivement que ce mois de septembre est le plus chaud jamais enregistré dans le pays. Ce samedi 30 septembre, il fera encore très chaud pour la saison dans le sud de la France. Les maximales grimperont autour de 34°C dans l'Aude et l'Hérault et pourront grimper à 32°C de la Gironde jusque dans le Var. Le nord du pays ne dépassera pas les 25°C, pour l'instant. Les prévisions pour samedi. Capture - Météo France 10°C au-dessus des normales de saison Les fortes températures vont s'étendre, dimanche 1er octobre. Entre 25 et 30°C sont attendus sur une grande partie de la France, quand le mercure devrait à nouveau être le plus élevé dans le quart sud-ouest : Les prévisions pour dimanche. Capture - Météo France Les températures continuent de grimper, lundi 2 octobre. Jusqu'à 35°C sont attendus localement des Landes jusqu'au centre du pays, quand la majeure partie de la France verra le thermomètre grimper jusqu'à 30-32°C. Ces valeurs sont jusqu'à 10°C au-dessus des normales de saison. Les prévisions pour lundi. Capture - Météo France "À noter aussi qu'à l’échelle de la France, le record de chaleur quotidienne pour un mois d’octobre est détenu par la station d’Ajaccio, avec 35°C le 15 octobre 1988. Sur le continent, parmi les stations principales du réseau de Météo-France, c'est la station de Dax qui détient le record de chaleur pour un mois d'octobre : 34,7°C datant du 2 octobre 1985", relève Météo France, qui laisse sous-entendre que des records pourraient tomber en début de semaine.