Vague de chaleur : avec 32,5°C, un record de température tombe déjà dans cette commune de l'Aveyron en octobre

Des records de température tombent déjà, alors que lundi 2 octobre s'annonce encore plus chaud.

Après avoir connu le mois de septembre le plus chaud jamais enregistré, la France est toujours sous le joug d'une vague de chaleur tardive. Les 30°C ont été atteints à de multiples reprises dans le sud du pays ce dimanche 1er octobre 2023, et les températures seront encore en hausse lundi.

Des records mensuels sont déjà tombés. Selon les relevés de La Chaîne Météo, des maximales de 32,5°C ont été observées à Villefranche-de-Rouergue (Aveyron). En Occitanie, on note 31,6°C à Albi (Tarn) et 32,6°C à Toulouse (Haute-Garonne). Il n'avait jamais fait aussi chaud dans ces villes en octobre, et nous n'en sommes qu'au premier du mois.

\ud83c\udfc6\ud83c\udf21\ufe0f? La pluie de records mensuels de chaleur a débuté : à #Aubusson, #Aurillac, Villefranche-de-Rouergue... La liste ne va cesser de s'allonger tout au long de cet après-midi ! pic.twitter.com/LFi2ejbTbp — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) October 1, 2023

Le record a aussi été pulvérisé à Aurillac (Cantal). Les maximales étaient de 31,1°C, contre les 26,6°C du précédent record.

\ud83c\udf21\ufe0f Excepté #Brest sous les nuages, la #chaleur concerne toute la France cet après-midi. C'est dans le sud-ouest qu'elle prend des proportions exceptionnelles. Des #records_mensuels y sont pulvérisés, comme à #Aurillac avec 31,1°C alors que l'ancien record n'était que de 26,6°C pic.twitter.com/rEmiBOw2jl — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) October 1, 2023

Encore plus chaud lundi

Il devrait faire encore plus chaud, lundi 2 octobre. Entre 32 et 34°C, jusqu'à des maximales de 35°C localement, sont attendus dans le quart sud-ouest du pays (surtout entre le midi toulousain et la Gironde). Le reste de la France connaîtra entre 25 et 32°C.

Les prévisions de lundi 2 octobre. Météo France

