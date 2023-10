Températures inédites, records pulvérisés : en Aveyron, une chaleur historique durant ce mois d'octobre 2023

Dans un nouveau point d'étape sur la chaleur exceptionnelle qui touche le mois d'octobre 2023, Météo France a recensé les villes dans lesquels ce dixième mois de l'année restera historique.

Les bulletins faisant part d'une "chaleur exceptionnelle" pour la période se succèdent, en 2023. Alors que les températures sont toujours particulièrement élevées dans l'Hexagone en octobre, Météo France a rappelé les températures record qui ont touché de nombreuses villes du pays. Rodez et Villefranche-de-Rouergue ont notamment été citées.

Octobre 2023 historique

"Depuis le début du mois, plusieurs villes de France ont franchi pour la première fois la barre des 30°C en octobre", précise Météo France. Une première historique et donc inédite pour un 10e mois de l'année : Rodez n'y a pas échappé. Dans une carte présentée par les météorologues, la préfecture aveyronnaise est mentionnée, avec ses 30,9°C, enregistrés le 1er octobre. Il n'avait jamais fait chaud sur le Piton à cette période de l'année.

Depuis le début du mois, plusieurs villes de France ont franchi pour la première fois la barre des 30 °C en octobre \u2935\ufe0f



Le temps cette semaine reste chaud et anticyclonique, jusqu'au week-end.



\ud83d\udc49 https://t.co/ASCXSpZHV6 pic.twitter.com/6Psi2SF7Bw — Météo-France (@meteofrance) October 11, 2023

Parmi les records rapportés par Météo France : Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), avec 33,2°C, Saint-Etienne (Loire) et ses 32,4°C et enfin les 32,1°C de Guéret (Creuse).

Températures encore élevées sur le Piton

L'approche de la mi-octobre est encore chaude à Rodez. Les températures maximales restent autour des 27-28°C, comme cela sera encore le cas ce jeudi 12 octobre. La fin de semaine verra les maximales baisser progressivement. De 25°C vendredi, elles passeront à 19°C samedi, puis 16°C dimanche, avec un temps perturbé.

La chaleur sera encore présente à Rodez, avant un week-end mitigé. Météo France - Capture d'écran

+4,7°C : record pulvérisé à Villefranche-de-Rouergue

Toujours dans le cadre de son bulletin sur la chaleur exceptionnelle du mois d'août, Météo France mentionne enfin les stations dans lesquelles le record mensuel a été dépassé de plus de 2°C. Ce qui a été le cas à Villefranche-de-Rouergue, avec un record pulvérisé. 34,4°C ont été relevés dans la commune de l'ouest Aveyron le 1er octobre 2023. C'est tout simplement 4,7°C de plus que l'ancienne donnée la plus élevée, qui était de 29,7°C, le 2 octobre 2011.

Parmi les stations citées par Météo France, Villefranche-de-Rouergue est celle qui enregistre l'écart le plus important. Il est de +4,6°C à Aurillac (Cantal) et +4°C à Lavaur (Tarn).