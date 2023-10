Vague de chaleur : plus de 30°C enregistrés dans ces villes de l'Aveyron, jusqu'à quand l'été va jouer les prolongations ?

Il n'a jamais fait aussi chaud si tardivement en Aveyron, et ce n'est pas encore fini.

L'été se poursuit sur une majeure partie de la France et en Aveyron. Des maximales de 32,3°C ont été relevées à Saint-Côme-d'Olt mardi 10 octobre 2023, selon les données de la chaîne Météo Sud-Aveyron, quand il a fait jusqu'à 31,5°C à Millau, 31°C à Saint-Geniez-d'Olt, 30,5°C à Villefranche-de-Rouergue, 28°C sur le Larzac, 27,7°C à l'aéroport de Rodez ou encore 27,5°C sur le Lévézou.

Dans le top 6 des températures les plus élevées enregistrées en Aveyron depuis 1964, 5 records sont tombés ces derniers jours. "Sur cette première décade, les maximales sont en moyenne 7 à 8°C supérieures aux normales", relève Météo Sud-Aveyron.

Retour de la pluie ce week-end ?

Dans une large moitié sud du pays, surtout dans le quart sud-ouest, les températures vont plafonner à 30-32°C jusqu'à vendredi 13 octobre 2023 inclus. On peut s'attendre à de nouvelles amplitudes thermiques énormes, où la différence de température entre le matin et l'après-midi... dépasse parfois les trente degrés. "Avec de telles conditions anticycloniques (ciel dégagé), il n’est pas étonnant que le mercure descende très bas la nuit et grimpe très haut l’après-midi mais de telles différences sont tout de même remarquables. La ville de Pissos (Landes) a par exemple enregistré dimanche une amplitude de plus de trente degrés, le mercure est descendu à 2,7 °C au petit matin puis s’est hissé jusqu’à 33,4 °C l’après-midi", relate Météo France.

À partir de samedi 14 octobre, les températures pourraient commencer à chuter pour se rapprocher des normales de saison. Les nuages vont se faire plus nombreux à l'ouest, annonçant le retour des pluies dont l'intensité n'est pas encore mesurable.

Des précipitations qui se font attendre, sachant qu'il n'a presque pas plu en France depuis le début du mois. D'après le dernier bulletin de Météo France, les sols ont des niveaux proches des normales sur le bassin de la Seine... mais sont largement déficitaires dans tout le reste du territoire par rapport à la même période en 2022.