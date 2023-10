Vague de chaleur : encore des records de température en France pour un mois d'octobre dont trois en Aveyron

Météo France indique ce lundi 9 octobre 2023 que de nombreux records de températures ont été battus samedi 7 et dimanche 8 octobre dans plusieurs villes françaises. Le mercure a grimpé jusqu'à 32 °C à Nîme, 31,4°C à Aix-en-Provence ou 29,4 °C à Millau-Soulobres en Aveyron.

Comme le rappelle Météo France, trois vagues de chaleur remarquables ont touché la France depuis le 10 août 2023… La dernière vague de chaleur est en place depuis le 26 septembre et fait grimper le mercure de manière exceptionnelle en ce début octobre.

"Des record mensuels à cette date devient très particulier"

Après des records de chaleur inédits pour un mois d'octobre établis les 1er et 2 octobre, rebelote ce week-end des 7 et 8. Toujours selon les prévisionnistes, des records de chaleur mensuels ont de nouveau été battus dans le Sud-ouest et l’Ouest de la France.

"Battre des records mensuels à cette date (et non au tout début du mois) devient très particulier"…

Où a-t-il fait le plus chaud ?

Samedi 7 octobre, plusieurs records sont tombés :

Castelnaudary (Aude) : 32,1° C

Carcassonne (Aude) : 31,6 °C

Granes (Aude) : 31,4° C

Labastide-Rouairoux (Tarn) : 31,1 °C

Labécède-Lauragais (Aude) : 30,7 °C

Peux-et-Couffouleux (Aveyron) : 29,1 °C

: 29,1 °C Millau-Larzac (Aveyron) : 28,3 °C

: 28,3 °C Millau-Soulbre (Aveyron) : 29,4 °C

: 29,4 °C Gatuzières (Lozère) : 28,1 °C

: 28,1 °C Les Martys (Aude) : 27,1 °C

: 27,1 °C Murat-sur-Vèbre (Tarn) : 25,3 °C

Ce dimanche 8 octobre, rebelote, dans le Sud et dans l’Ouest :

Luc (Var) : 33,9 °C

Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) : 31,4 °C

Orange (Vaucluse) : 31,2 °C

Lorient (Morbihan) : 27,3 °C

Nîmes (Gard) : 32°C

: 32°C Nantes (Loire-Atlantique) : 30,3°C

Brest (Finistère) : 28,1°C

Au total, 186 records mensuels ont été enregistrés.