Retour des chaleurs estivales : les 30°C vont être dépassés, voici où il va faire le plus chaud cette semaine

Une semaine estivale s'annonce, les températures seront en hausse jusqu'à ce week-end.

Le thermomètre grimpe jusqu'à 30°C dans le Sud-Ouest ce lundi 25 septembre 2023, les températures pourraient se généraliser mardi.

Selon les prévisions de Météo France, on atteindra les 30 à 31°C dans le Midi-Toulousain, le Quercy et le Tarn... quand la chaleur va commencer à s'étendre vers l'est en apportant 30°C dans le Var et en Auvergne. Si le ciel sera voilé entre l'Île-de-France et le Nord, on s'attend à des maximales comprises entre 22 et 26°C.

Les températures grimpent mardi

Le sud du pays continuera de profiter du soleil, mercredi 27 septembre. Les maximales seront encore en hausse, les 29 à 32°C seront généralisés dans le Sud-Ouest. Du Limousin au Centre, il fera entre 27 à 31°C.

Du côté de la Bretagne, de la Normandie et des Hauts-de-France, les températures ne dépasseront pas les 25°C. Ces territoires vont essuyer le temps très agité qui frappe les îles britanniques, de la pluie pourrait arriver jusqu'en France avec des rafales de vent soufflant jusqu'à 70 km/h.

Encore plus chaud ce week-end ?

D'après les estimations de Météo France, ce sera encore l'été dans le sud du pays en cette fin de semaine. "Ailleurs, des nuages élevés sont présents mais les températures resteront estivales et très élevées pour la saison dans la moitié sud et l'est. Vendredi, la situation demeure identique et ce sera encore le cas le week-end prochain avec même une hausse des températures possible samedi puis dimanche".