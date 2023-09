Grand soleil, températures proches des 30°C : une fin de mois estivale à Rodez... et ça pourrait durer !

Si la fraîcheur matinale a marqué les premiers jours d'automne à Rodez, la fin du mois de septembre 2023 va laisser place à une météo estivale sur le Piton. Et ça pourrait durer !

Les matinées fraîches des premières heures de l'automne laissaient-elles présager une fin septembre avec des vêtements plus chauds au Piton ? La réponse est non : le thermomètre va afficher des valeurs dignes de l'été pour finir le mois... et même pour commencer le suivant !

Entre 27 et 29°C !

Selon Météo France, la fin du mois de septembre sera tout simplement radieuse à Rodez. Pour ce mercredi 27, le mercure grimpera jusqu'à 29°C au maximum, sur le Piton. Idem pour jeudi, alors que les prévisions planchent sur une valeur à peine un peu plus basse pour vendredi (28°C).

Grand soleil sur Rodez et l'Aveyron, mercredi 27 septembre 2023. Météo France - Capture d'écran

Samedi 30, pour le dernier jour du septième mois de l'année, Météo France annonce de nouveau un grand soleil avec 27°C. Pour la journée de dimanche, la première d'octobre, si l'indice de confiance n'est que de 4/5, c'est encore le soleil et la douceur qui l'emportent : les maximales seront de 29°C à Rodez.

Un soleil rayonnant à Rodez durant toute la fin du mois de septembre. Météo France - Capture d'écran

Et pour les minimales ?

Passées sous la barre des 10°C lors des premiers jours d'automne, les minimales repartent, elles aussi, à la hausse sur les terres ruthénoises. Si elles étaient de 9°C ce mercredi matin, elles seront de 11°C jeudi, 12°C vendredi et dimanche, et 13°C samedi.

Quelle tendance pour début octobre ?

L'indice de confiance diminue logiquement à mesure que l'anticipation grandit. Mais selon les premiers bulletins de Météo France pour la semaine d'octobre, qui seront donc évidemment à affiner, le soleil devrait encore largement s'imposer dans la préfecture de l'Aveyron. Avec des maximales comprises entre 24 et 28°C !