CARTES. Vague de chaleur : 20 départements dont l'Aveyron et sept autres en Occitanie devraient atteindre les 30° C voire les dépasser ce week-end

Depuis le début de la semaine, l'été semble vouloir jouer les prolongations. Le temps sera quasi estival encore ce jeudi 28 septembre 2023 sur le Sud du pays.

L'été n'est semble-t-il pas fini. Depuis le début de la semaine, le soleil est de la partie et le mercure grimpe à nouveau.

Des températures au-dessus de la normale

D'ailleurs, comme l'explique Cyrille Duschène, météorologue sur La Chaîne météo, "en dehors d'une brève période de fraîcheur du 22 au 24 septembre, les températures ont été supérieures aux normales de saison tout au long du mois de septembre".

Vers un mois de septembre les plus chauds depuis 1900

Toujours selon le prévisionniste, "il se confirme que ce mois de septembre 2023 arrivera en première position sur le podium des mois de septembre les plus chauds depuis 1900".

Ce mois de #septembre en France sera le plus chaud observé en France depuis 1900. Avec une anomalie prévue de +3,6°C \ud83c\udf21\ufe0f au-dessus de la normale, il devancera celui de 1949 (+3,2°C) et de 1961 (+2,8°C).

Lire notre point complet \ud83d\udc47https://t.co/SE7Rx3V43T pic.twitter.com/vP2bjoBzt1 — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) September 26, 2023

D'ailleurs, avec des températures qui oscillent entre 21°C et 28°C, on se situe au-delà des normales de saison. Ce que confirme La Chaîne Météo. "L'indicateur thermique (moyenne des températures minimales et maximales sur 30 villes de France) affiche une valeur de 21,4°C entre le 1er et le 25 septembre alors que la normale du mois de septembre est de 17,5°C".

Ce week-end, les températures s'annoncent hautes avec, même de possibles records de chaleur. D'après les prévisions, le mercure pourrait atteindre voire dépasser les 30 degrés dans certaines régions.

La chaleur s'intensifie

Le soleil devrait briller sur l'ensemble du territoire, notamment dimanche 1er octobre. Comme l'explique Infoccitanie, "ce week-end des 30 septembre et 1er octobre, le thermomètre dépassera les 30°C sur une grande partie de la région. On attend même 32°C à 35°C localement entre l’Aude et l’Hérault, samedi et dimanche. Ainsi qu'en Haute-Garonne, dans le Gers ou encore le Tarn-et-Garonne.

Pour ce 1er #weekend d'#octobre vous aurez un temps estival avec de fortes #chaleurs \ud83c\udf21\ufe0f #Dimanche sera la + belle et chaude journée \u2600\ufe0f De quoi prolonger l'#été à la #plage \u26f5\ufe0f\ud83c\udfca‍\u2642\ufe0f. T°C de la mer :

Manche 15-18

Atlantique 17-21

Méditerranée 22-23 pic.twitter.com/NyOlpLwTHr — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) September 27, 2023

Les températures atteindront les 30 degrés dans 19 départements ce week-end du 29 septembre au 2 octobre 2023. Les chaleurs les plus élevées sont attendues dans le sud de la France. Dans le reste du pays, les températures seront plus modérées mais tout de même chaudes pour la saison. Des records de températures pourraient être battus localement selon La Chaîne Météo.

Dans le Sud, des records mensuels pourraient être battus ce week-end. Document - La Chaîne Météo

20 départements où il devrait faire le plus chaud

Voici les départements où la chaleur sera la plus intense ce week-end, selon les prévisions et comme le rapporte L'Internaute :

Des températures dignes de juillet ou août. Document - La Chaîne météo

Occitanie :

Aveyron

Aude

Ariège

Gard

Haute-Garonne

Hérault

Lozère

Pyrénées-Orientales

Auvergne-Rhône-Alpes :

Drôme

Provence-Alpes-Côte d'Azur :

Alpes-de-Haute-Provence

Alpes-Maritimes

Bouches-du-Rhône

Hautes-Alpes

Var

Nouvelle-Aquitaine

Dordogne

Gironde

Lot-et-Garonne

Pyrénées-Atlantiques

Corse :