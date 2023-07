Canicule : 7 départements en vigilance orange et 16 en jaune, Météo France prévoit 40°C en Occitanie

Un fort épisode de chaleur est attendu ce mardi, plusieurs départements d'Occitanie sont concernés.

Les températures seront en hausse ce mardi 18 juillet 2023, Météo France place 7 départements en vigilance orange canicule pour toute la journée. De plus, 16 départements basculent en vigilance jaune.

Les départements en vigilance canicule. Capture - Météo France

La canicule gagne l'Occitanie, les Pyrénées-Orientales passent en vigilance orange. Il fera également très chaud en Aveyron, en Lozère, dans le Tarn, l'Hérault et le Gard qui seront en jaune.

Le thermomètre indiquera souvent entre 34 et 38°C, et "les 40°C seront atteints sur l’intérieur de la Provence, de la Corse mais également dans les Pyrénées-Orientales et probablement dans le Tarn et l'Isère", indique Météo France. "À noter que les températures nocturnes resteront élevées pour les départements concernés par la vigilance".

Des orages dans le Nord

Parallèlement, 30 départements de la moitié nord du pays sont placés en vigilance jaune aux orages :

Les départements en vigilance orages. Capture - Météo France

