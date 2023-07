"Homicide routier" : en quoi consistera ce nouveau délit présenté ce lundi par Elisabeth Borne ?

Les associations des victimes de la route demandaient depuis de nombreuses années cette mesure, même si elles aimeraient des sanctions plus sévères. Elles ont été appuyées par l’actualité après le terrible accident provoqué par l’humoriste Pierre Palmade testé positif à la cocaïne et aux médicaments de substitution.

Le 10 février dernier, sur une route départementale de Seine-et-Marne, le comédien avait violemment percuté un véhicule venant en face. L’accident a fait trois blessés graves : un homme de 38 ans, son fils de 6 ans et sa belle-sœur de 27 ans, qui a perdu après la collision le bébé qu’elle attendait.

Il a été mis en examen pour homicide et blessures involontaires par conducteur ayant fait usage de produits stupéfiants en état de récidive légale.Ce drame, très commenté, avait relancé le débat autour de la qualification pénale des délits routiers.