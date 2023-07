Sénergues. Le marché gourmand a ouvert les festivités

Le comité des fêtes cette année a renoué avec la tenue de ce marché gourmand, apprécié depuis presque 10 ans, en ouverture de la grande fête d’été. Les nombreux participants, vacanciers, villageois, en cette belle soirée ont pu à la fois faire leurs emplettes de miel du pays de Conques, de confitures, de vins de Saint-Cyprien mais aussi se restaurer sur place avec des farçous, des crêpes, de la pompe à l’huile préparés par le groupe folklorique Lous Castelous. La buvette tenue par les membres du comité, très entourée n’a pas désemplie de la soirée. Un stand a connu aussi un franc succès, c’est celui des produits réunionnais. Les amateurs de saveurs exotiques se sont régalés avec des rougails, des samosas, avec ou sans sauce piquante, des gâteaux aux patates douces… Pour le dessert, Mme Givrée, confectionnait devant le client, de délicieuses glaces aux multiples parfums pour les très nombreux amateurs par ce temps chaud.

Une belle soirée bien sympathique qui a permis de nombreuses rencontres et retrouvailles entre les résidents, les vacanciers et les Sénerguois de la capitale et d’ailleurs dans une ambiance décontractée et conviviale.