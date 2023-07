Près de la moitié des Américains peuvent faire chambre à part pour mieux dormir la nuit

(ETX Daily Up) - Passer une bonne nuit est essentiel pour la santé physique et mentale, mais aussi pour le couple. Et lorsqu’un partenaire passe des nuits agitées à se retourner sans cesse, à ronfler constamment ou à prendre toute la couverture, certaines personnes optent pour "le divorce du sommeil". Selon une étude, 45% des Américains préféreraient dormir dans une autre pièce afin de pouvoir dormir profondément.

Selon cette étude dirigée par l’American Academy of Sleep Medicine (AASM) auprès de 2.005 adultes américains en mars 2023, 15% des personnes interrogées dormiraient systématiquement dans une autre pièce lorsqu’elles ne peuvent pas s’endormir à cause de leur partenaire. 20% le feraient à l’occasion. Les Américains peuvent également choisir d’autres options. Un tiers adopte une nouvelle routine de coucher et va dormir plus tôt ou plus tard que prévu. 15% optent pour dormir avec des bouchons d’oreille.

Les hommes seraient plus susceptibles de dormir dans une autre pièce, dans une chambre d’ami ou sur le canapé. Ils seraient 45% à le faire occasionnellement ou régulièrement, contre un quart des femmes. Le pourcentage de personnes susceptibles de pratiquer le "divorce du sommeil" fluctue également en fonction de la génération. 43% des Milléniaux déclarent faire chambre à part pour mieux dormir, suivis par les X (33%), les Z (28%) et les Baby-boomers (22%).

Choisir de dormir dans une autre pièce afin de privilégier sa qualité de sommeil n’a rien d’étonnant pour le Dr Seema Khosla, pneumologue et porte-parole de l’AASM. "Nous savons qu'un sommeil insuffisant peut détériorer l'humeur et que les personnes qui manquent de sommeil sont plus susceptibles de se disputer avec leur partenaire. Il peut y avoir un certain ressentiment envers la personne à l'origine de la perturbation du sommeil, ce qui peut avoir un impact négatif sur les relations", explique-t-elle dans un communiqué. "Une bonne nuit de sommeil est importante pour la santé et le bonheur, il n'est donc pas surprenant que certains couples choisissent de dormir séparément pour leur bien-être général".

"Cependant, si ce sont les ronflements bruyants de l'un des partenaires qui conduisent à des espaces de sommeil séparés, vous devriez encourager ce partenaire à consulter un médecin au sujet de l'apnée obstructive du sommeil. Cela s'applique aussi bien aux hommes qu'aux femmes qui ronflent", poursuit-elle. Au-delà de la nuisance sonore, les ronflements peuvent être un symptôme de l’apnée du sommeil, particulièrement s’ils sont accompagnés "d'étouffements, de halètements ou de pauses respiratoires silencieuses pendant le sommeil", prévient l’étude. En France, l’apnée du sommeil, ou le syndrome d’apnées-hypopnées obstructives du sommeil (SAHOS) concernerait 4% de la population selon le site de l’assurance maladie. Elle causerait une grande fatigue, des somnolences anormales en journée, des maux de tête matinaux, des difficultés de concentration, voire des pertes de mémoire.