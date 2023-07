Salles-la-Source : au rayon animation, le CAC espère des renforts

Le Club d’animation cougoussaise (CAC) a tenu son assemblée générale à la salle du Créneau, à Cougousse. Un bon nombre d’adhérents étaient présents.

Le constat est fait que dans le village il y a un beaucoup de retraités, il devient donc de plus en plus difficile d’assumer toutes les activités qui se faisaient avant la "période Covid.

Heureusement quelques nouvelles familles viennent s’installer et s’intéressent à la vie du village.

En 2023, il est déjà prévu de se retrouver au mois d’août. C’est une tradition depuis plus de 30 ans que les habitants du village ou tous ceux qui y ont des attaches participent à un repas. La convivialité est une valeur importante pour maintenir des liens.

À l’automne est envisagée une sortie sur l’Aubrac.

En 2022, une sortie au cabaret Les Folies Fermières a été organisée dans le Tarn. Le spectacle a été très beau et les participants ont apprécié.

Depuis la dernière assemblée générale, deux anciens ont quitté le club : Claude Costes, natif de Sénergues, a passé une grande partie de sa vie à Paris, en faisant un métier difficile. Il est ensuite venu se retirer à Cougousse avec sa famille. Ils se sont intégrés rapidement. Avec son épouse ils avaient grandement participé à l’animation du club, faisant toujours preuve d’initiative et de bonne volonté. Il nous a quittés au moment des fêtes de fin d’année.

Bernard Ginestet, né à Rodez, y a passé sa vie, en grande partie aux services municipaux. Mais il a eu besoin de respirer l’air de la campagne et cela l’a amené à acquérir une petite maison à Cougousse.

En famille ils y ont passé beaucoup de fins de semaines. Depuis sa retraite, il avait ses poules qu’il venait voir tous les jours, faisant une promenade du Mas à Gourgean ou à La Carolie… Il avait tissé beaucoup de liens amicaux. Il s’était beaucoup investi au niveau du Club. Très bricoleur il voyait les objets manquants et se lançait alors dans la fabrication. Il nous a quittés au printemps. À Raymonde, Fabrice, David et à leurs familles et à Monique, Patrick, Christian et à leurs familles, nous assurons que les Cougoussais(e) s en gardent de bons souvenirs malgré leur absence.