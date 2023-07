Les pompiers ont sorti les véhicules tout-terrain et l'hélicoptère de la Sécurité civile pour secourir le vététiste à la frontière entre le Tarn et l'Aveyron.

Un accident a fait chuter le vététiste dans la vallée, jusque dans une zone inaccessible au niveau de la commune de Tanus (Tarn), à la frontière avec l'Aveyron, dans l'après-midi de dimanche 16 juillet 2023. Pour atteindre la victime, les secours ont parcouru 800 mètres de piste en véhicule tout-terrain et 300 mètres à pied.

Le vététiste a pu être hélitreuillé par l'hélicoptère de la Sécurité civile pour être évacué de cette zone difficile, avant d'être conduit jusqu'au véhicule de secours et d'assistance aux victimes stationné à un kilomètre de la chute. La victime a ensuite été transportée sur le centre hospitalier d'Albi, paramédicalisée.

D'importants moyens sur place

L'importante intervention a demandé la mobilisation d'un véhicule de secours et d'assistance aux victimes de Carmaux, deux véhicules tout-terrain venus d'Albi et de Cordes, la barquette du centre de secours d'Albi, une infirmière sapeur-pompier de Valence, un chef des opérations de secours, et enfin le Dragon 34, l'hélicoptère de la Sécurité civile.

Les images partagées par les sapeurs-pompiers du Tarn :

