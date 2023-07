Trémouilles. Retour sur trois jours de festivités

Début juillet, trois jours de fête se sont succédé au sein du village et la réussite a été au rendez-vous dès le vendredi avec le quine d’été et ses nombreux joueurs et gagnants. Car comment résister aux différents lots alléchants à emporter. Le lendemain, les passionnés de pétanque regroupés au quillodrome ont pu tirer et pointer sans répit tandis qu’en soirée, l’apéro concert et les Contres-Temps, le bal animé par Podium Equinoxe et le feu d’artifice ont attiré du public jeune et moins jeune venu se divertir.

Quant au dimanche, les lève-tôt ont pris part au traditionnel déjeuner, les enfants omniprésents ont défilé avec leur beau vélo décoré, ont sauté au trampoline, se sont régalés de barbe à papa… puis la nuit venue c’est au son de l’orchestre de Véronique Pomiès, accordéoniste, que les amateurs ont pu danser valses, bourrées, java, boléro… et déguster de bons produits aveyronnais à table. Et cette aubaine vécue par tous est incontestablement due à toute l’équipe du comité d’animation reconnaissable à leur tee-shirt couleur fuchsia qui, dans la bonne humeur, avec sourire, patience, bienveillance… ont concocté ce rendez-vous incontournable, intergénérationnel, festif, chargé de belles émotions qui font chaud au cœur.