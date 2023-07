Sécheresse : un appel à la maîtrise de la consommation d'eau est lancé dans le Nord-Aveyron

Il va faire très chaud aujourd’hui. Avant la sécheresse, le Nord-Aveyron s’organise, la prévention est de mise.

À l’instar de la forte chaleur attendue ce jour sur le département, la sécheresse risque de pointer rapidement le bout de son nez. Et nombreux sont ceux qui ont gardé en mémoire, le ballet incessant de quelque 500 camions-citernes partant de Laguiole pour alimenter en eau les 3 500 habitants du Carladez jusqu’à Saint-Hippolyte. "Ces derniers jours, avec la hausse des températures et une pluviométrie qui n’a pas permis une infiltration d’eau suffisante dans les nappes, la vigilance quant à l’usage de l’eau est de mise", annonce en ce sens la communauté de communes du Nord-Aveyron.

Cette dernière avec l’État et l’agence de l’eau a ainsi engagé plusieurs actions pour protéger la ressource. Il y a eu au printemps la détection de fuites avec l’usage d’un chien renifleur, la réparation de fuites dans le réseau, avec pour objectif de passer à 15 % de perte sur le réseau (la moyenne nationale est à 20 %). Un schéma directeur a été mis sur pied pour identifier les besoins, les modes de distribution et l’évolution des tarifs de consommation.

"On n'est pas encore impacté mais on est vigilant"

En attendant ces réalisations, il est demandé aux consommateurs d’engager des gestes de sobriété énergétique. Certains particuliers n’ont pas attendu pour le faire. "Quand je prends ma douche, je pose un seau dans ma baignoire pour récupérer l’eau avant qu’elle ne soit chaude. Cette eau me permet notamment d’arroser mon potager", dit en ce sens Marylou. De l’ingéniosité et du bon sens, il en va aussi du monde paysan. "Pour l’instant on n’est pas encore impacté mais on est vigilant. Avec la forte chaleur à venir, on fait mettre les animaux à l’ombre des arbres ", déclare Benoît Fagegaltier, représentant la fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles (FDSEA) sur le Nord-Aveyron.

Des communes ont aussi engagé des démarches pour améliorer leur captage. C’est le cas à Saint-Côme-d’Olt qui vient d’investir 240 000 € sur fonds propres pour améliorer ses captages assurant un doublement de la production. Et l’on peut compter enfin sur la peur du gendarme avec les opérations menées récemment par l’Office français de la biodiversité (OFB) sur le Sud-Aveyron et le Nord du département pour multiplier encore les contrôles.

Les gestes utiles pour limiter la consommation d'eau

Chaque consommateur d’eau, à son échelle, peut participer à l’effort de sobriété. À la maison, chacun doit adopter les bons réflexes : traquer les fuites, éviter de laisser couler l’eau, limiter les arrosages du jardin, utiliser les appareils de lavage à plein, installer des équipements économes.

En moyenne, chaque français consomme 150 litres d’eau par jour : 93 % pour l’hygiène et le nettoyage, 7 % pour l’alimentation. Près de 60 % des usages concernent uniquement les bains, les douches et les toilettes. Voici quelques préconisations :