Canicule : 9 départements maintenus en vigilance orange jeudi, le point sur les prévisions

Neuf départements restent en orange et quatre en jaune, voici où il risque de faire le plus chaud jeudi.

Météo France maintient 9 départements en vigilance orange à la canicule pour toute la journée de jeudi 20 juillet 2023 : l'Hérault, le Gard, les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, le Var, les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, la Haute-Corse et la Corse du Sud.

Quatre départements restent en vigilance jaune : les Pyrénées-Orientales, l'Ardèche, la Drôme et les Hautes-Alpes.

Les départements concernés ce jeudi. Capture - Météo France

"Il fera encore 34 à 37 °C sur les régions méditerranéennes et en moyenne vallée du Rhône, et encore localement 37 à 39 °C en Provence et en Corse", prévoit Météo France. On s'attend près de 35°C dans les Pyrénées-Orientales, l'Aude, le Tarn, l'Aveyron et la Lozère, et autour de 30°C sur une majeure partie de la France.

Il fera encore très chaud en Corse, et entre le Gard et le Var. Météo France

Une chaleur moins étouffante dès vendredi

Les températures minimales seront encore très hautes vendredi 21 juillet 2023, surtout sur la Côte d'Azur et la Corse, alors que le thermomètre ne descendra pas en dessous des 23-26°C.

Cependant, l'épisode de forte chaleur va commencer à faiblir avec une baisse des températures maximales qui seront généralement de 30°C à 32°C. Prudence entre le Gard et le Var où le mercure pourra toujours grimper jusqu'à 36°C localement, au moins jusqu'à dimanche.