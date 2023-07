Saint-Jean-Delnous. Padiès : un village en fête tout au long de ce week-end

L’amicale padiessoise espère un public nombreux le week-end du 21, 22 et 23 juillet dans le petit village de Padiès non loin de Saint-Jean Delnous, pour fêter le cinquantième anniversaire de cette fête. Le vendredi en ouverture le groupe "On naît pas bon mais on s’marre" qui sera suivi de "La Deryves". Toute la soirée, restauration auprès des producteurs locaux (aligot, escargots, canards, fromage ou glace au lait de brebis, gâteaux à la broche…) et produits réunionnais.

Le samedi 14 h 30 concours de pétanque en doublette (à côté du chapiteau). Ensuite, place au repas, avec le sauté de veau d’Aveyron et du Ségala (18 €) en compagnie de B-Delmas et ses danseuses. Apporter les couverts ! Soirée avec DJ Balpores jusqu’au bout de la nuit ! Le dimanche midi, repas sorti du sac avec les habitants de Padiès. A 14 h 30, pétanque en doublette. Concours de pâtisserie (thème : saveurs autour du monde) à partir de 15 h 30 à La Salle (nombreux prix à gagner).

Réservation des repas au 07 86 51 11 61 ou amicale.padiessoise81@gmail.com