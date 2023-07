Campagnac. Une soirée repas en musique au bar Le

Il y a quelques jours de cela, le café-restaurant "Le Campagnac" a organisé un repas musical. C’était une occasion de déguster un bon repas à menu unique, composé de jambon braisé, saucisses, frites et salade, accompagnés d‘une glace, tout en bénéficiant d’un concert de guitare. Une cinquantaine de convives a pu profiter de la belle soirée. Le duo de guitaristes, André et Séverine (père et fille) formant le groupe J-P eas de Saint-Laurent, a interprété sur deux guitares une variété de morceaux, pop folk et rock.

La convivialité était au rendez-vous et les discussions se sont prolongées au-delà du concert, bien après minuit.